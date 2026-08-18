COFFEE rastie o 3,4 % ☕️

- Futures na kávu dnes rastú takmer o 3 %, keďže trh rieši akútny nedostatok krátkodobej ponuky a blížiacu sa expiráciu kontraktov.
- Backwardation sa výrazne prehlbuje, čo znamená, že najbližšie kontrakty sa obchodujú s veľkou prémiou oproti vzdialenejším termínom dodania.
- Rast podporuje short squeeze, pokles zásob ICE, oneskorený zber v Brazílii a logistické problémy v Kolumbii.
- Technický obraz zostáva býčí, pričom udržanie ceny kávy na burze nad krátkodobými priemermi môže otvoriť priestor k úrovniam okolo 330 až 350 USD.
- Futures na kávu dnes rastú takmer o 3 %, keďže trh rieši akútny nedostatok krátkodobej ponuky a blížiacu sa expiráciu kontraktov.
- Backwardation sa výrazne prehlbuje, čo znamená, že najbližšie kontrakty sa obchodujú s veľkou prémiou oproti vzdialenejším termínom dodania.
- Rast podporuje short squeeze, pokles zásob ICE, oneskorený zber v Brazílii a logistické problémy v Kolumbii.
- Technický obraz zostáva býčí, pričom udržanie ceny kávy na burze nad krátkodobými priemermi môže otvoriť priestor k úrovniam okolo 330 až 350 USD.
Futures na kávu dnes výrazne rastú a pripisujú si takmer 3 %. Akútne obmedzenia krátkodobej ponuky sa stretávajú s dynamikou blížiacej sa expirácie kontraktov. Rast poukazuje na čoraz väčšiu nerovnováhu na trhu, kde je okamžitá dostupnosť kávy pod silným tlakom, hoci strednodobý výhľad produkcie pôsobí vyrovnanejšie.
Dynamika termínovej krivky: Backwardation sa prehlbuje
Forwardová krivka futures na kávu vykazuje výrazné prehlbovanie backwardation, keď sa kontrakty s najbližším termínom dodania obchodujú s výraznou prémiou oproti vzdialenejším kontraktom.
Aktuálne ceny kávy na burze ukazujú, že septembrové futures rastú smerom k 3,47 – 3,60 USD za libru, zatiaľ čo vzdialenejšie kontrakty výrazne klesajú smerom k 3,18 USD za libru v prípade decembrového kontraktu a pod 3,00 USD pri kontraktoch s dodaním v rokoch 2027/2028.
Táto prudko klesajúca krivka signalizuje výrazný nedostatok ponuky na spotovom trhu. Keď je fyzická káva na okamžité dodanie nedostatková, kupujúci sú ochotní zaplatiť výraznú prémiu za okamžitú dostupnosť namiesto čakania na budúce úrody.
Forwardové krivky futures na kávu (aktuálna bielou farbou, včerajšia modrou, spred mesiaca žltou). Zdroj: Bloomberg Finance LP
Prečo sa rozdiel medzi septembrovým a decembrovým kontraktom zväčšuje?
Cenový rozdiel medzi septembrovým kontraktom a neskorším decembrovým kontraktom sa výrazne rozšíril a dosahuje takmer 30 centov za libru. Pri predchádzajúcom zatvorení predstavoval 27,20 centa za libru.
Hlavné dôvody rastu spreadu
- Blížiaca sa expirácia kontraktu a short squeeze: S blížiacou sa expiráciou septembrového kontraktu na arabiku stoja držitelia krátkych pozícií pred voľbou: dodať fyzickú certifikovanú kávu alebo odkúpiť svoje futures kontrakty. Snaha o zatváranie krátkych pozícií vyvolala výrazný short squeeze, prudko znížila open interest a podporila spotové ceny.
- Klesajúce burzové zásoby: Certifikované zásoby na burze ICE klesajú už viac ako mesiac a dostali sa na niekoľkoročné minimá.
- Problémy so zberom a logistikou: Oneskorenie zberu v Brazílii spomalilo prvé dodávky na trh. V Kolumbii sú exportné toky obmedzené vážnymi logistickými problémami po silnom zemetrasení a škodami spôsobenými dažďami počas medzizberového obdobia.
- Nedostatok na spotovom trhu vs. budúci prebytok: Zatiaľ čo okamžité fyzické dodávky sú obmedzené alebo oneskorené, trh naďalej očakáva silnú brazílsku úrodu v neskoršej fáze sezóny 2026/27. Vzniká tak výrazný rozdiel medzi vysokými cenami kávy dnes a očakávaným uvoľnením ponuky v budúcnosti.
Kalendárne spready pri káve sa nachádzajú na niekoľkoročných maximách. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Výhľad počasia v hlavných pestovateľských regiónoch
Fundamenty fyzického trhu zostávajú výrazne závislé od vývoja počasia v hlavných pestovateľských regiónoch arabiky a robusty:
- Brazília: V centrálnych pestovateľských oblastiach pretrváva sezónne sucho, ktoré nie je priaznivé pre regeneráciu kávovníkov ani vývoj zŕn.
- Kolumbia a Stredná Amerika: Kolumbia naďalej čelí problémom s exportom v dôsledku nadmerných zrážok a škôd po zemetrasení. Mexiko naopak hlási priaznivé podmienky pre úrodu.
- Východná a západná Afrika: Pobrežie Slonoviny, Ghana a producenti vo východnej Afrike vrátane Etiópie, Kene a Tanzánie zaznamenávajú lokálne až rozptýlené prehánky pri teplotách blízko alebo nad dlhodobým priemerom.
- Ázia a Tichomorie: Vietnam ťaží z prevažne priaznivých monzúnových zrážok, ktoré podporujú vývoj robusty. V Indonézii pretrvávajú relatívne priaznivé podmienky spolu so sezónnym suchom.
Technická analýza: cena COFFEE (D1)
Futures na arabiku dnes výrazne rastú a rozhodne prerážajú nad EMA30 na úrovni 318,85 USD, zatiaľ čo cena sa drží v blízkosti EMA10 na 323,36 USD.
Napriek niekoľkotýždňovej konsolidácii a prudkému poklesu spôsobenému rolloverom kontraktu zostáva technický obraz býčí. Rozloženie kĺzavých priemerov podporuje pokračovanie rastovej štruktúry, pričom EMA10 sa nachádza nad EMA30 aj EMA100.
Udržanie ceny nad supportom EMA10 by zachovalo širší rastový trend a mohlo otvoriť priestor na pohyb smerom k 23,6 % Fibonacciho retracementu na 330,07 USD a následne k nedávnym lokálnym maximám v blízkosti 350 USD.
Zdroj: xStation5
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