Coinbase získava Deribit za 2,9 miliardy USD a vstupuje na trh s krypto derivátmi

Coinbase oznámila svoju doteraz najväčšiu akvizíciu – kúpu najväčšej svetovej platformy na obchodovanie s bitcoin a ether opciami Deribit za približne 2,9 miliardy USD. Ide o strategický krok smerom k rýchlo rastúcemu trhu s krypto derivátmi.

Strategická expanzia do krypto derivátov

Akvizícia predstavuje významný krok Coinbase do ziskového segmentu krypto derivátov. Deribit, založený v roku 2016 so sídlom v Dubaji, ponúka obchodovanie s opciami, futures a spot produktmi. V roku 2024 sa objem obchodov na platforme takmer zdvojnásobil na 1,2 bilióna USD, najmä vďaka zvýšenému záujmu inštitucionálnych investorov po prezidentských voľbách v USA.

Greg Tusar, viceprezident Coinbase pre inštitucionálne produkty, uviedol: „Týmto sa staneme najkomplexnejším hráčom na trhu s derivátmi.“ Transakcia má posilniť globálny rast Coinbase a rozšíriť ponuku služieb pre inštitucionálnych aj retailových klientov.

Priaznivé regulačné prostredie podporuje akvizície

K dohode dochádza v období zvýšenej fúznej aktivity v sektore kryptomien, podporenej priaznivejším regulačným prostredím pod administratívou prezidenta Trumpa. Tá si stanovila cieľ urobiť z USA „bitcoinovú superveľmoc“.

Medzi ďalšie významné akvizície patrí kúpa NinjaTrader burzou Kraken za 1,5 miliardy USD a kúpa Hidden Road spoločnosťou Ripple za 1,25 miliardy USD.

Reakcia trhu a budúci výhľad

Po oznámení transakcie akcie Coinbase v premarket obchodovaní vzrástli o 5,2 %, a to napriek predchádzajúcemu poklesu o 21 % od začiatku roka. Akvizícia ešte podlieha schváleniu regulátormi a očakáva sa, že bude uzavretá do konca roka. CEO Deribitu Luuk Strijers vyjadril optimizmus: „Spolu s Coinbase sme pripravení formovať budúcnosť globálneho trhu s krypto derivátmi.“ Integrácia technológií a odbornosti Deribitu by mala výrazne posilniť schopnosti Coinbase v oblasti obchodných riešení.

