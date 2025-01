Colné napätie po dohode medzi USA a Kolumbiou konečne otriaslo USD 🖋️📌

Dve najhorúcejšie témy súvisiace s prezidentským mandátom Donalda Trumpa - migrácia a clá - sa tento víkend spojili na pozadí napätia medzi USA a Kolumbiou. Kolumbijský prezident Gustavo Petro odmietol prijať americké vojenské lietadlá s migrantmi a vyhlásil, že "USA nemôžu zaobchádzať s kolumbijskými imigrantmi ako so zločincami". V reakcii na to Donald Trump pohrozil, že na kolumbijské výrobky zavedie 25 % clo a do týždňa ho zvýši na 50 %.

Toto rozhodnutie vyplynulo z predchádzajúcej dohody kolumbijských orgánov o preprave migrantov. Clá mali byť zavedené na základe osobitného zákona - zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach, ktorý umožňuje prezidentovi uložiť zahraničným krajinám mimoriadne poplatky a pokuty v prípade výnimočných hospodárskych okolností. Je pozoruhodné, že tento zákon nebol nikdy predtým použitý na zavedenie ciel.

Spojené štáty a Kolumbia nakoniec dosiahli dohodu o deportácii nelegálnych prisťahovalcov. Kolumbia súhlasila s "neobmedzeným prijímaním" všetkých deportovaných osôb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú na amerických vojenských letoch, čo viedlo USA k odloženiu zavedenia 25 % ciel. Dohoda pomohla zabrániť výraznému narušeniu hospodárstva Kolumbie, ktorej najväčším obchodným partnerom sú USA.

USDIDX sa vracia k poklesu

Začiatkom dňa zaznamenal dolár mierne zisky, potenciálne podporené možnosťou, že americká administratíva prvýkrát použije clá. Index USDIDX vzrástol až o 0,25 % a dosiahol 107,600 bodu. Objavili sa však správy, že kolumbijská vláda súhlasila so všetkými Trumpovými požiadavkami týkajúcimi sa deportácie nelegálnych prisťahovalcov pod hrozbou 25 % ciel. Táto informácia mohla poslúžiť ako katalyzátor, ktorý vymazal zisky dolára a vyvolal návrat k poklesu.

Trump tiež preukázal svoju schopnosť účinne využívať hrozbu ciel bez ich skutočného zavedenia. V čase zverejnenia index USDIDX naďalej klesal, a to o 0,30 % na 106,950 bodu. Na oslabenie dolára mohol mať vplyv aj prudký výpredaj futures na americký akciový trh a zvýšený záujem o čínsky trh po nedávnych úspechoch startupu DeepSeek.



