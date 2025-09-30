CoreWeave podpisuje zmluvu s Meta za 14,2 miliardy USD – akcie prudko rastú, AI infraštruktúra naberá na obrátkach

Spoločnosť CoreWeave Inc. (CRWV) uzavrela zmluvu s Meta Platforms v hodnote 14,2 miliardy USD, ktorá zabezpečí dodávky výpočtovej kapacity do konca roka 2031 s opciou na predĺženie do roku 2032. Správa spôsobila prudký nárast akcií spoločnosti a ukazuje na rastúcu dôležitosť AI infraštruktúry.
Meta získa prístup ku cloudu CoreWeave vrátane najmodernejších systémov Nvidia GB300, ktoré sú navrhnuté pre náročné AI úlohy.
Spoločnosť sa tým zaradí k ďalším veľkým klientom CoreWeave – ako sú Microsoft, OpenAI a Nvidia.
Prečo je Meta zmluva dôležitá
Zmluva má zásadný význam v širšom kontexte vývoja AI:
Diverzifikácia zákazníkov: Meta znižuje závislosť CoreWeave od Microsoftu a OpenAI.
Dlhodobá predvídateľnosť príjmov: Viacročné kontrakty prinášajú stabilitu do volatilného sektora.
Potvrdenie dopytu po výpočtovej sile: Meta tým deklaruje, že AI potrebuje masívne kapacity – a to dlhodobo.
Akcie CoreWeave po zverejnení zmluvy vystrelili až o 15 %. Analytik Evercore označil akciu za „Outperform“ s potenciálom ďalšieho 40 % rastu. Zdroj: xStation5
Riziká a systémové tlaky
Napriek pozitívnemu vývoju existuje viacero rizík:
Vysoké ocenenie a zadlženie: Spoločnosť je kapitálovo náročná, čo môže byť problém, ak sa rast AI výdavkov spomalí.
Koncentrácia klientely: Aj s Metou ostáva veľká závislosť na niekoľkých kľúčových partneroch.
Technologické tempo: Rýchle inovácie môžu spôsobiť, že súčasná infraštruktúra zastará skôr, než sa splatí.
Regulačné riziká: Prepojenie AI firiem a ich spoločné financovanie môže vyvolať regulačný zásah.
Prevádzkové riziko: SLA, dostupnosť, energetická efektivita – všetko musí fungovať bez výpadkov vo veľkom rozsahu.
Širšie dôsledky a výhľad
Meta je len jedným z mnohých ťahúňov. CoreWeave nedávno rozšíril zmluvu s OpenAI o 6,5 miliardy USD a uzavrel dohodu s Nvidiou za 6,3 miliardy USD.
Tieto pohyby ilustrujú nástup tzv. neocloudov – nových poskytovateľov cloudu špecializovaných výlučne pre AI.
Víťazmi budú tí, ktorí zvládnu rýchle škálovanie, dobré finančné riadenie a neustále inovácie. CoreWeave má výhodu, no bude musieť svoje sľuby aj doručiť.
