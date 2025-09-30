Kakao klesá o 3,5 % na najnižšiu úroveň od októbra 2024, obavy o dodávky poľavujú 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes klesajú takmer o 3,5 %, keď sa trh zameriava na sezónu 2025/2026, od ktorej sa očakáva výrazné zlepšenie dodávok. Začiatok zberovej sezóny na Pobreží Slonoviny (najväčší svetový producent kakaa) naplánovaný na 1. októbra prináša vyhliadku čerstvej ponuky na trh. V dôsledku toho ceny kakaa klesli o viac než 50 % z historických maxím.
Teraz trhy čakajú na dáta o spracovaní kakaa v kľúčových regiónoch, ktoré budú zverejnené budúci týždeň. Ak budú výsledky slabšie, čo je pravdepodobný scenár, môžeme očakávať potvrdenie technického patternu hlava a ramená a zvýšený predajný tlak na futures na kakao, pretože špekulanti a účastníci trhu presúvajú pozornosť z obmedzenej ponuky na prostredie slabej dopytu a významného zlepšenia produkcie kakaa v budúcom roku.
Zdroj: xStation5
Výhľad trhu s kakaom (CoT – 23. september 2025)
Commercials (producenti/obchodníci/spracovatelia/užívatelia)
-
Silná pozícia na short strane: cca 50,4 tis. short kontraktov vs. 27,1 tis. long.
-
Ide o klasický hedging – producenti a spracovatelia sa chránia proti riziku ďalšieho rastu cien predajom futures.
-
Rast short pozícií u commercials naznačuje, že ponuková strana trhu očakáva vysoké ceny a aktívne sa zabezpečuje.
Managed Money (špekulatívne fondy)
-
Jasne na long strane: 16,9 tis. long vs. 10,1 tis. short.
-
To naznačuje, že špekulatívny kapitál stále stávkuje na vyššie ceny kakaa napriek výrazným shortom commercials.
-
Počas posledného týždňa špekulatívne fondy pridali cca +1,5 tis. nových short kontraktov, čo signalizuje rastúcu opatrnosť.
Zhrnutie positioning
-
Viditeľný klasický stret rolí: producenti zostávajú defenzívni (short), zatiaľ čo fondy udržujú prevahu na long strane.
-
Takéto nastavenie často znamená, že trh zostáva pod tlakom ponuky, ale špekulatívny kapitál stále podporuje rastový potenciál.
-
S tým, ako commercials navyšujú shorty a fondy opatrne pridávajú short pozície, môže trh vstúpiť do fázy konsolidácie s určitým rizikom vyberania ziskov po nedávnych rastoch.
Commercials sa výrazne zabezpečujú proti vysokým cenám, zatiaľ čo managed money naďalej stávkujú na ďalší rast – hoci s väčšou opatrnosťou než predtým. To ukazuje na potenciálne vyšší tlak na pozície špekulantov, ak dáta o spracovaní ukážu spomalenie dopytu po čokoláde a ďalších kakaových produktoch.
Zdroj:CFTC
