DAX: DE40 zmiešaný napriek pozitívnej nálade v Európe 📊 Akcie Fraportu na 6-ročnom maxime

Európske akciové trhy dnes obchodujú prevažne vyššie, keďže investori vítajú náznaky, že odstávka americkej vlády by mohla čoskoro skončiť a sezóna zverejňovania výsledkov zostáva solídna. V Nemecku je však nálada zmiešaná – akcie spoločnosti Fraport (FRA.DE) vedú zisky po silných kvartálnych výsledkoch, zatiaľ čo akcie spoločnosti Lufthansa (LHA.DE) tiež rastú. Na makroúrovni sklamal nemecký index ekonomického sentimentu ZEW, ktorý v rozpore s očakávaniami zlepšenia medziročne klesol.
- Index ekonomického sentimentu ZEW (október): 38,5 (prognóza 41, predchádzajúca hodnota 39,3). Súčasná situácia: -78,7 oproti prognóze -78,2 a predchádzajúcej hodnote -80,0. Pár EUR/USD po zverejnení údajov mierne oslabil.
- Švajčiarske akcie dosiahli nadpriemerné výsledky, pričom spoločnosti Richemont a Swatch Group posilnili po správach, že USA môžu znížiť dovozné clá na švajčiarske tovary.
- Index Europe Stoxx 600 dosiahol dvojtýždňové maximum, podporený silou telekomunikačného sektora po optimistických výsledkoch spoločnosti Vodafone. Francúzsky index CAC40 a britský index FTSE 100 posilnili o približne 0,8 %.
DE40 (D1)
Nemecké DAX futures oslabili takmer o 0,4 %, hoci index sa silne zotavil z úrovne 23 300 na približne 24 100 bodov. Býci budú sledovať rezistenčnú zónu 24 200, označenú 50-dňovým EMA (oranžová).
Zdroj: xStation5
Silné výsledky spoločnosti Fraport
Akcie spoločnosti Fraport vystúpili na najvyššiu úroveň od leta 2019, keď po zverejnení lepších než očakávaných výsledkov EBITDA za tretí štvrťrok vzrástli o 9 %. Voľný cash flow sa výrazne zlepšil, keďže sa blížilo dokončenie významných investícií do globálnych letísk.
Tržby boli mierne nižšie ako očakávania, ale spoločnosť prekonala očakávania vo všetkých štyroch divíziách, pokiaľ ide o ukazovatele zisku.
- Počet cestujúcich v októbri vzrástol o približne 6 %, pričom výhľad počtu cestujúcich na rok 2025 (~63 miliónov) zostáva v súlade s prognózami trhu. Analytici zaznamenali vysokú pravdepodobnosť, že Fraport prekoná svoj odhad čistého zisku na rok 2025 po solídnych výsledkoch za tretí štvrťrok.
- Prevádzkovateľ letiska vo Frankfurte vykázal upravený EBITDA za tretí štvrťrok 2025 vo výške približne 535 miliónov EUR, čo je približne o 1 – 3 % viac, ako odhadovali spoločnosť a Morgan Stanley, k čomu prispela refundácia dôchodkov vo výške 50 miliónov EUR a náhrada nákladov na energie vo výške 8 miliónov EUR v segmente maloobchodu a nehnuteľností.
- Divízie leteckej dopravy a pozemnej obsluhy dosiahli najlepšie výsledky a prekonali očakávania v oblasti tržieb a nákladov. Medzinárodné operácie boli zmiešané – Grécko, Brazília a Ľubľana dosiahli nadpriemerné výsledky, zatiaľ čo USA a Bulharsko zaostali.
- Segment maloobchodu a nehnuteľností zaznamenal mierny rast, s tržbami vo výške 145 miliónov EUR a výdavkami na jedného cestujúceho, ktoré medziročne vzrástli o 1 % na 3,06 EUR, čo bolo spôsobené najmä silnými výsledkami v oblasti reklamy.
- Marža EBITDA skupiny vzrástla na 45,5 % z 40,3 % v predchádzajúcom štvrťroku. EBITDA v leteckej divízii vzrástla o 19 % na 162 miliónov eur a pozemná obsluha zlepšila svoju maržu zo 7 % na 16 %.
- Voľný cash flow sa posilnil napriek kapitálovým výdavkom vo výške 328 miliónov eur, a to vďaka lepšiemu riadeniu pracovného kapitálu a nižším finančným nákladom.
- Spoločnosť Fraport potvrdila svoj celoročný výhľad, pričom očakáva voľný cash flow blízko bodu zlomu a čistý dlh v rozmedzí 8,3 – 8,5 miliardy EUR (odhad Morgan Stanley: 8,4 miliardy EUR).
- Počet cestujúcich vzrástol o 2,6 % vo Frankfurte a o 3 % na regionálnych gréckych letiskách. Zimný letový poriadok vykazuje medziročný nárast kapacity sedadiel o približne 3 %, čo je mierny pokles oproti 5 – 6 % v septembri.
- Morgan Stanley zachoval rating „equal-weight“ s cieľovou cenou 72 EUR a označil správu za „mierne prekonanie očakávaní a solídny cash flow“.
Zdroj: xStation5
