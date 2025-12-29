Ranné zhrnutie (29.12.2025)

- Futures na hlavné americké indexy začínajú posledný týždeň roka 2025 bez zmeny a pri stále nízkej likvidite sa kolísavo pohybujú v pásme +/- 0,15 %. Počas sviatočne skráteného týždňa futures na US100, US500 a US30 pridali približne 1,1 % a ťažili z tzv. Santa Claus rally. Popri utlmených objemoch môže volatilita trhu zostať obmedzená až do zverejnenia minutes z posledného zasadnutia FOMC, ktoré je naplánované na zajtra o 20:00 CET.
- Rokovania medzi Trumpom a Zelenským na Floride nepriniesli prelom vo vojne na Ukrajine. Trump uviedol, že dohoda sa približuje, no kľúčové spory o územné ústupky a Záporožskú jadrovú elektráreň zostávajú nevyriešené. Ukrajinský prezident zdôraznil, že hoci je údajne dohodnutých približne 90 % mierového rámca, práve zostávajúce otázky rozhodnú o tom, či sa vojna skončí, alebo sa bude naďalej naťahovať.
- Investori v regióne Ázie a Pacifiku vstupujú do týždňa so zmiešaným sentimentom a zvažujú obavy zo slabšieho rastu v Číne a Japonsku (HK.cash: -0,5 %, JP225: -0,35 %, CHN.cash: -0,05 %). Straty v Číne čiastočne tlmili technologické akcie podporované vládou, zatiaľ čo japonský trh našiel oporu v nádejach na normalizáciu politiky BOJ. Zisky vedú trhy zamerané na AI a polovodiče v Južnej Kórei (KOSPI: +1,9 %) a na Taiwane (TWI: +0,9 %).
- Minutes z Bank of Japan naznačujú, že niektorí členovia podporujú postupné zvyšovanie sadzieb s cieľom podporiť rast a vyhnúť sa tomu, aby politika „zaostávala“. Neutrálna sadzba sa naďalej ťažko určuje a politika je stále pod ňou. Členovia vyzdvihli posuny zahraničných sadzieb, výrazne záporné reálne sadzby aj pri súčasných 0,75 % a potrebu pozorne sledovať ekonomiku a trhy. Zároveň zdôraznili úlohu fiškálnej podpory, možnosť pozitívneho rastu reálnych miezd v budúcom roku a potrebu obozretnosti vzhľadom na rekordné úrovne investícií a ziskov.
- Na FX trhoch je hlavným pohybom odraz jenu, pričom obmedzené presvedčenie o jastrabích signáloch BOJ naznačuje, že trhy zostávajú opatrné voči komunikácii centrálnej banky (USDJPY: -0,1 %, EURJPY: -0,2 %, GBPJPY: -0,15 %). AUDUSD krátko prerazil na 14-mesačné maximum, zatiaľ čo NZD patril k najslabším menám skupiny G10 (NZDUSD: -0,15 %) na pozadí širšieho odrazu dolára (USDIDX: +0,1 %). EURUSD je bez zmeny pri 1,175, zatiaľ čo EURPLN sa nemení okolo 4,21.
- Drahé kovy prechádzajú rekordnou korekciou, keďže investori realizujú zisky. Najviac oslabilo paládium (-11,6 %), ktoré prudko vymazalo rekordné zisky z predchádzajúcej seansy. Platina klesá o 5,3 %, striebro sa prepadlo o 3,3 % na 76 USD a zlato je nižšie o 1,1 % na 4 480 USD za uncu.
- Ropa Brent aj WTI sa po nedávnom pullbacku odráža približne o 0,7 % (ropa okolo 60,80 USD), zatiaľ čo zemný plyn klesá o 1 % napriek úvodným ziskom.
- Bitcoin rastie o 2,2 % na 89 850 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva 2,8 % na 3 034 USD.
Denné zhrnutie: Americké indexy mierne oslabujú na konci roka
BREAKING: Zmiešaný signál z USA – ropa klesá, benzín a destiláty rastú
US Open: Americké indexy mierne klesajú počas posledného obchodného dňa roka 2025
Cukor smeruje k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2017 prebytok ponuky
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.