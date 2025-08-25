DE40: Korekcia ziskov v tieni pozitívnych údajov

Prejav Jeromea Powella v Jackson Hole v piatok vyvolal na indexoch eufóriu. V pondelok ráno európske indexy začínajú s korekciou týchto ziskov. DE40 pri otvorení klesol o 0,36 %, EU50 o 0,45 %.
Makroekonomické údaje:
- Index „Business Climate“ od IFO vykázal výrazný nárast, ktorý prekonal očakávania. Aktuálne ukazuje 89 bodov v porovnaní s očakávanými 88,6 a 87 bodmi v predchádzajúcich očakávaniach. Ide o najväčší nárast za 2 roky. Ešte väčší nárast zaznamenal index očakávaní, ktorý sa zvýšil z 90,8 v júni na 91,6 bodu v auguste. Napriek mnohým obavám európska ekonomika naberá na obrátkach..
- Christine Lagardeová vo svojom najnovšom vyhlásení tvrdí, že európsky trh práce zvládol šok veľmi dobre a naznačuje, že to najhoršie je za nami.
- Agentúra Moody's znížila rating Rakúska pre obavy z rastúceho rozpočtového deficitu.
- Trh s opciami čoraz viac uprednostňuje zhodnocovanie eura voči doláru. Európa ukončila cyklus znižovania úrokových sadzieb bez drastického spomalenia ekonomiky alebo zhoršenia situácie na trhu práce. Medzitým sa zosilňuje tlak na FED, aby zrýchlil a prehĺbil cyklus znižovania sadzieb.
DE40:
Technická situácia na indexe je dosť napätá. V 1-dňovom intervale sa cena nachádza v kľúčovom momente. Oblasť okolo 24 320 je dolnou hranicou rastúceho kanála. Ďalšou podporou pre tento trend je blízky priemer EMA 50. Ak sa súčasný rastúci trend neudrží, pravdepodobne bude čeliť konsolidácii v rozmedzí 23 500 až 24 650. Ďalšie poklesy môže byť chránené ďalšou zónou podpory medzi 23 500 a 23 000, definovanou lokálnymi minimami a dodatočne posilnenou priemerom EMA 100.
Údaje o spoločnosti:
- Lídri rastovćh akcií v Európe začínajú týždeň poklesmi. Spoločnosť Valneva (VLA.FR), francúzsky výrobca vakcín, stratila licenciu na jeden zo svojich produktov v USA, čo viedlo k strate viac ako 20 % a vymazaniu všetkých ziskov z predchádzajúceho týždňa.
- Akcie spoločnosti Ørsted (ORSTED.DK) klesajú o 15 % kvôli konfliktu s prezidentskou administratívou ohľadom výstavby veterných turbín neďaleko Rhode Islandu.
- Zhoršujúci sa sentiment voči obnoviteľným zdrojom energie spôsobil takmer 4 % pokles akcií výrobcu veterných turbín – Vestas (VWS.DK).
