⏫US100 stúpa o 1 %

- Nádej na úľavu od ciel: Nasdaq vedie zisky, keďže Najvyšší súd prejavil skepticizmus voči colnej právomoci Trumpa, čo signalizuje potenciálne zníženie obchodného rizika a inflačných obáv.
- Potvrdený technický odraz: Silný dopyt na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu potvrdzuje koniec nedávnej korekcie a pretrvávajúce býčie momentum amerických indexov.
- Zlepšený inflačný výhľad: Rozhodnutie proti clám by mohlo znižiť náklady pre firmy a umožniť Fedu rýchlejšie a výraznejšie znižovanie sadzieb v budúcnosti.
Nedávne vypočutia na Najvyššom súde USA týkajúce sa colného sporu iniciovaného administratívou Donalda Trumpa by mohli mať významný vplyv na finančné trhy a na vývoj obnovy Wall Street. Hlavnou otázkou je zákonnosť uvalenia ciel na vybrané krajiny na základe zákona IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Súd prejavil jasný skepticizmus voči právomoci prezidenta takto široko uplatňovať clá, čo naznačuje, že obmedzenie tejto praxe je pravdepodobné.
Pozitívne dôsledky pre trhy a infláciu
Pre akciových investorov sú možné obmedzenia ciel kľúčové, pretože môžu:
-
Znížiť obchodné napätie a volatilitu: Tým by sa zmiernilo riziko obchodných vojen, ktoré boli významným zdrojom neistoty a volatility na trhoch počas viacerých kvartálov. Zníženie neistoty v oblasti obchodnej politiky by tak mohlo podporiť stabilizáciu a rast indexov, vrátane S&P 500 a Nasdaqu.
-
Zmierniť inflačné tlaky: Návrat do stavu pred zavedením ciel by mohol pomôcť znížiť domácu infláciu, čo by mohlo umožniť Fedu rýchlejšie a výraznejšie znižovať sadzby v budúcom roku.
-
Zlepšiť firemné marže: Zníženie ciel by znížilo náklady importérov, čo by pozitívne ovplyvnilo ich marže a celkový výhľad tržieb. To zlepšuje náladu investorov a podporuje rastúci záujem o akcie.
Technická sila a výhľad
Aj keď sa konečný verdikt Najvyššieho súdu očakáva až budúci rok, už samotná perspektíva zmiernenia obchodnej politiky je vníman ako potenciálny katalyzátor pre Wall Street. Investori pozorne sledujú konanie súdu, ktoré signalizuje pokles geopolitických a obchodných rizík, čo podporuje stabilnejší rast trhov.
Index Nasdaq 100 (US100) aktuálne stúpa takmer o 1 % od otvorenia trhu (a takmer o 2 % od intradenného minima). Z technického hľadiska trh vykazuje silnú nákupnú reakciu na úrovni 50,0 % Fibonacciho retracementu posledného výrazného uptrendu. Ak by dnešná sviečka uzavrela s veľkým telom a výrazným spodným tieňom, z technického pohľadu by to mohlo signalizovať dlhodobejší odraz smerom nahor, na základe analýzy podobných sviečok z posledných mesiacov. Ďalším cieľom kupujúcich je prekonať úroveň 26 000 bodov.
Aj keď by vyhlásenie Trumpových ciel za nezákonné mohlo viesť k ich opätovnému zavedeniu inými kanálmi, okamžitá pozitívna reakcia trhov je poháňaná očakávaním verdiktu o nezákonnosti. Na druhej strane však komentáre samotného Trumpa k prípadu môžu stále predstavovať riziko pre akciové indexy.
US100 posilňuje o 1,5 % 📈
