Denné zhrnutie trhu – Zlomový bod na Wall Street

- Wall Street prudko rastie vďaka silným údajom o zamestnanosti a službách v USA.
- Cena ropy klesla a prerazila hranicu 60 USD po výraznom náraste zásob.
- Zlato a striebro rastú aj napriek klesajúcim očakávaniam ohľadom znižovania sadzieb v USA.
- Futures na americké akcie stúpajú: Futures na Wall Street zaznamenali prudký odraz po lepších než očakávaných makroekonomických dátach z USA a obnovených nádejach na zrušenie časti ciel z Trumpovej éry na niektoré krajiny.
- Široký rast trhu: Index S&P 500 (US500) vzrástol o takmer 0,7 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 (US100) pridal približne 1 %. Index Russell 2000 (US2000) vyskočil o viac než 1,4 %, čo zdôrazňuje šírku oživenia, najmä mimo technologického sektora.
- Odolnosť trhu práce: Správa ADP o zamestnanosti ukázala nárast o 42 tisíc pracovných miest, čím prekonala očakávania (28–30 tisíc). Tieto dáta naznačujú možné zlepšenie na trhu práce, aj napriek rekordne dlhému prerušeniu činnosti vlády.
- Dynamika služieb: ISM Services PMI nečakane vzrástol na 52,4 bodu, čo bolo výrazne nad očakávaniami (50,8) aj predchádzajúcou hodnotou (50,0). Hoci subindex cien vyskočil na 70 bodov, celkový rast podporili obchodná aktivita a nové objednávky, čo poukazuje na odolnosť ekonomiky.
- Konsolidácia EUR/USD: Menový pár EUR/USD sa konsolidoval pod úrovňou 1,1500 v dôsledku poklesu pravdepodobnosti decembrového zníženia sadzieb v USA. Napriek tomu Miran z Fedu uviedol, že USA potrebujú nižšie sadzby a zmiernil obavy z vyššej inflácie.
- Nárast zásob ropy: Správa DOE odhalila výrazné zvýšenie zásob ropy o 5,2 mil. barelov denne, napriek očakávaniam mierneho poklesu. Tento nárast bol spôsobený poklesom rafinérskeho spracovania. Súčasne pokles zásob ropných produktov viedol k pokusu o rast cien ropy, no štvrtý test hranice 60 USD bol dnes neúspešný. Ropa klesá o 1,2 %.
- Obnova drahých kovov: Zlato a striebro vymazali predošlé straty a vzrástli o 1,3 % a 2,3 %, v súvislosti s rastúcou neistotou okolo vládneho shutdownu. Zaujímavé je, že zlato rástlo aj napriek slabnúcej pravdepodobnosti zníženia sadzieb v USA.
- Najvyšší súd skúma clá: Najvyšší súd USA začal pojednávanie o zákonnosti využitia špeciálnych právomocí Donaldom Trumpom na uvalenie ciel. Prvé správy naznačujú, že súd má pochybnosti o právnom základe tohto kroku.
- Rast európskych indexov: PMI v službách v Európe pozitívne prekvapili, čo podporilo rast európskych akciových trhov. Nemecký DAX (DE40) posilnil o 0,9 %, francúzsky CAC 40 (FRA40) stúpol o 0,7 %.
- Firemné výsledky – hlavné momenty: McDonald's a AMD vzrástli po kvartálnych výsledkoch. McDonald's ukázal rast a odolnosť (napriek miernemu nesplneniu očakávaní), zatiaľ čo AMD poskytla silný výhľad na ďalší rast. Naopak, Arista Networks a SMCI zaznamenali výrazné korekcie.
- Po zatvorení trhu: Očakávajú sa výsledky technologických gigantov Arm a Qualcomm po zatvorení Wall Street.
