DE40: Obranný priemysel pod tlakom, trh čaká na FED

Európske obchodovanie sa začína s očakávaniami výsledkov mierových rokovaní a zverejnením zápisnice FED. Reakcia trhu je mierna.
DE40: -0,17
FRA40: +0,36
UK100: -0,14
EU50: +0,13 %
Na európskom trhu nie sú k dispozícii žiadne významné výsledky spoločností ani makroekonomické údaje, takže investori čakajú na ďalší impulz, predovšetkým od FED. V stredu budú zverejnené takzvané zápisnice FOMC, ktoré budú obsahovať záznam diskusií z posledného zasadnutia. Zápisnice môžu v väčšej miere ako vyhlásenie odhaliť, čo si okrem Jeromea Powella myslia ostatní členovia o vyhliadkach úrokových sadzieb. Z pohľadu Fedu bude samozrejme dôležitejšou udalosťou piatkové ekonomické sympózium v Jackson Hole, kde hlavnou udalosťou budú prejavy Powella a ďalších členov Fedu.
Lídri vybraných európskych krajín a NATO sa včera stretli s Donaldom Trumpom, aby pokračovali v mierových rokovaniach. USA deklarujú ochotu poskytnúť záruky po skončení vojny, zatiaľ čo lídri EÚ/NATO sa zasadzujú za ďalšie sankcie.
Európska ekonomika a trh sú v súčasnosti pod tlakom amerických ciel, konkurencie Číny, hrozieb zo strany Ruska a vnútorných problémov, vrátane nízkeho rastu a zadlženosti. Vzhľadom na valuácie sa v súčasnosti zdá, že investori veria, že európske spoločenstvo prekoná väčšinu týchto problémov, ale otázkou zostáva, či sa tieto nádeje ukážu ako oprávnené.
DE40 (D1)
Nemecký index sa momentálne nachádza uprostred konsolidačného kanála, v rastúcom trende. Trh obhájil trendovú líniu pri priemere EMA100, ktorá slúži ako silná podpora v prípade poklesov. Ďalšou prekážkou, ktorú musí index prekonať, je historické maximum z minulého mesiaca na úrovni 24757.
Správy zo spoločností:
Nádej na koniec vojny tlačí akcie zbrojárskych spoločností - Možnosť ukončenia bojov a zníženia dopytu po zbraniach a munícii negatívne ovplyvňuje akcie európskych gigantov zbrojárského priemyslu. Rheinmetall (RHM.DE) klesol o viac ako 3 %. Dassault (AM.FR) stráca viac ako 2 %. BAE (BA.UK) tiež klesol o viac ako 2 %.
Stratec (SBS.DE) – Spoločnosť pôsobiaca v oblasti medicínskej diagnostiky zverejnila správu za prvý polrok 2025, ktorú trh prijal veľmi pozitívne. Tržby rastú a marža zostáva stabilná, čo viedlo k otvoreniu s medzerou nahor a v súčasnosti je nárast ceny viac ako 3 %.
Merck KGaA (MKR.DE) - Ďalšia investičná banka znížila rating akcií biotechnologickej spoločnosti. Ohodnotenia reagujú poklesom o približne 1 %.
