Denné zhrnutie: Wall Street rastie vďaka vianočnej nálade

- Na Wall Street dnes jednoznačne prevláda vianočná nálada. Index Nasdaq 100 si pripisuje viac než 1,1 %, S&P 500 rastie približne o 0,8 % a Dow Jones pridáva asi 0,6 %. Dnešné obchodovanie potvrdzuje postupný optimizmus medzi investormi.
- Aj európske indexy uzatvárali prevažne v pluse. Britský FTSE 100 stúpol o 0,6 %, nemecký DAX pridal 0,4 % a španielsky IBEX 35 vzrástol o 0,2 %. Francúzsky CAC 40 bol najslabší, keď zaznamenal len mierny prírastok.
- Jednoznačne najvýznamnejšou udalosťou dňa bolo rozhodnutie Bank of Japan zvýšiť úrokové sadzby na 0,75 %, čo je najvyššia úroveň za posledné tri desaťročia. Tento krok symbolicky ukončuje éru ultra nízkych sadzieb, aj keď reálne sadzby zostávajú záporné.
- Na menovom trhu došlo k najvýraznejším pohybom pri páre USD/JPY, ktorý výrazne posilnil v reakcii na rozhodnutie BoJ.
- Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve za november boli slabšie, než sa očakávalo. Celkový objem tržieb klesol o 0,1 % m/m a jadrové tržby taktiež zaostali za prognózami. Medziročný rast takisto nesplnil očakávania analytikov, čo naznačuje miernu spotrebiteľskú aktivitu vo Veľkej Británii.
- Kanadské maloobchodné tržby za október taktiež sklamali. Celkový predaj klesol o približne 0,2 % m/m a jadrový predaj, bez čerpacích staníc a náhradných dielov, poklesol o približne 0,5 %. Tieto údaje naznačujú slabnúci spotrebiteľský dopyt a môžu byť negatívnym signálom pre kanadskú ekonomiku.
- Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan za december dosiahol 52,9 bodu, čo je menej než očakávaných 53,3 bodu. Inflačné očakávania vzrástli na 4,2 %, čo naznačuje opatrný postoj amerických spotrebiteľov.
- Na trhu drahých kovov dnes vedie striebro, ktoré stúpa o 2,6 % na približne 67 USD za uncu. Platina si pripisuje 3,1 %, blízko 1 980 USD, paládium rastie o 1,5 % na približne 1 710 USD a zlato pridáva necelých 0,5 %, obchoduje sa okolo 4 350 USD za uncu.
- Na kryptotrhu stúpa Bitcoin o viac než 1,7 %, nad úrovňou 87 000 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie takmer o 5 %, pohybuje sa okolo 3 000 USD.
- TikTok zakladá spoločný podnik v USA, v ktorom Oracle a fondy Silver Lake a MGX získajú 50 % podiel, pričom ByteDance si ponechá 20 %. Nový subjekt s americkou väčšinou v predstavenstve bude mať kontrolu nad dátami, moderáciou a algoritmami v Spojených štátoch.
