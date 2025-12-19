Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (19. 12. 2025)

Vianočný týždeň je zvyčajne spojený s nižšou volatilitou a slabšou aktivitou na trhoch, čo je spôsobené nielen obmedzeným počtom obchodných dní na hlavných burzách, ale aj samotným sviatočným obdobím. Tento rok však môžu trhové podmienky prekvapiť. Nahromadenie ekonomických údajov zo Spojených štátov tesne pred vianočnými prázdninami, spolu s kľúčovým a finálnym údajom o HDP z Veľkej Británie, znamená, že investori by mali zostať v strehu. V nasledujúcich dňoch by sa zvláštna pozornosť mala venovať menovému páru GBPUSD, indexu US100 a trhu s ropou (OIL).
GBPUSD
V pondelok budú zverejnené kľúčové údaje z Veľkej Británie týkajúce sa HDP a úrovne podnikových investícií. Nedávne zasadnutie Bank of England prinieslo očakávané zníženie sadzieb, no vyjadrenie centrálnej banky znelo mierne jastrabím tónom, čo dočasne podporilo libru. Trh očakáva štvrťročný rast HDP na úrovni okolo 0,1 % a ročný rast 1,3 %. Akékoľvek sklamanie v údajoch, najmä pokles štvrťročného HDP, by mohlo zvýšiť tlak na BoE, aby pristúpila k rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb, čo by negatívne ovplyvnilo sentiment voči britskej mene. Na druhej strane sa nepredpokladá, že by sa finálny údaj o HDP výrazne líšil od predchádzajúcich odhadov.
US100
V utorok 22. decembra príde skutočná lavína dôležitých správ zo Spojených štátov, ktoré môžu objasniť stav ekonomiky. Investori dostanú okrem iného druhý odhad HDP za 3. štvrťrok, štvrťročnú PCE infláciu, údaje o priemyselnej výrobe, správy z trhu bývania, objednávky tovarov dlhodobej spotreby a index spotrebiteľskej dôvery. Takéto množstvo údajov v jeden deň pravdepodobne vyvolá nárast volatility a môže zmeniť očakávania trhu týkajúce sa ďalšieho vývoja úrokových sadzieb Fedu. Zmeny v týchto očakávaniach budú mať výrazný vplyv najmä na index Nasdaq 100 (US100) a tiež na menšie spoločnosti v indexe Russell 2000, ktoré sú mimoriadne citlivé na náklady externého kapitálu. Zvýšená aktivita sa očakáva aj pri americkom dolári.
OIL
Ceny ropy zostávajú pri päťročných minimách, čo odráža očakávaný výrazný prebytok ponuky tejto komodity v roku 2026. Investori momentálne platia za barel WTI ropy len 55 dolárov. Pripravované zverejnenie amerického HDP a PCE umožní trhu zohľadniť budúci dopyt po tejto komodite. Kľúčovým, no ťažko odhadnuteľným rizikom zostáva situácia vo Venezuele. Prítomnosť rozsiahlej americkej flotily pri jej pobreží, hrozby námornej blokády a mimoriadne odmeny pre vojakov naznačujú, že riziko ozbrojeného konfliktu je reálne. Hoci súčasný venezuelský export ropy nie je dominantný na globálnej úrovni, vypuknutie konfliktu v regióne by mohlo vyvolať prudký, špekulatívny nárast cien ropy. Za zmienku stojí, že vzhľadom na sviatočný kalendár budú týždenné údaje o zásobách ropy v USA zverejnené až 29. decembra.
