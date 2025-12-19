Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok

Akcie spoločnosti Oracle (ORCL) zaznamenali dynamický nárast po správach o pokroku v transakcii TikTok v USA a diskusiách o získavaní finančných prostriedkov so spoločnosťou OpenAI, čo poukazuje na strategické posilnenie spoločnosti v sektoroch cloud computingu a umelej inteligencie.
Spoločnosť ByteDance súhlasila s predajom viac ako 80 % amerických operácií TikTok konzorciu, ktoré tvoria spoločnosti Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Zabí. Cieľom transakcie je splniť požiadavky národnej bezpečnosti a zabrániť potenciálnemu zákazu aplikácie v Spojených štátoch. Oracle a jej partneri získajú väčšinový podiel v novo vytvorenej spoločnosti TikTok US, pričom uzavretie transakcie sa očakáva do konca januára. Týmto krokom získa Oracle kontrolu nad algoritmom, údajmi používateľov a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), čo môže potenciálne viesť k významnému rastu príjmov z cloudu.
Súčasne vedie OpenAI predbežné rokovania o získaní až 100 miliárd USD pri hodnotení 750 miliárd USD, čo signalizuje silný záujem investorov o umelú inteligenciu a zmierňuje tlak na náklady Oracle súvisiace s jeho cloudovým partnerstvom s touto spoločnosťou.
Transakcia TikTok US posilňuje pozíciu spoločnosti Oracle v kľúčovom segmente technologického trhu, zvyšuje úlohu spoločnosti v oblasti bezpečnosti údajov a cloudovej infraštruktúry a vytvára potenciál pre ďalší rast hodnoty akcií v nasledujúcich štvrťrokoch.
