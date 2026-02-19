Deere zvyšuje prognózu zisku

- Deere zvýšil svoju prognózu čistého zisku na rok 2026 na 4,5 – 5 miliárd dolárov.
- Oživenie v stavebníctve a malom poľnohospodárstve kompenzuje slabosť investícií do veľkoplošného poľnohospodárstva.
- Štvrťročné zisky medziročne klesli, ale tržby vzrástli o 13 %.
- Spoločnosť verí, že rok 2026 môže predstavovať dno súčasného cyklu.
Americký výrobca poľnohospodárskej techniky Deere & Co zlepšil svoj výhľad zisku na celý rok 2026. Spoločnosť ťaží z oživenia v stavebnom segmente a malom poľnohospodárstve, pričom prebiehajúce opatrenia na zníženie nákladov pomáhajú kompenzovať slabší dopyt po veľkých poľnohospodárskych strojoch. Akcie reagovali na túto správu takmer 5 % nárastom v predburzovom obchodovaní.
Vyššie očakávané zisky napriek náročnému prostrediu
Spoločnosť Deere teraz očakáva, že čistý zisk za rok 2026 bude v rozmedzí 4,5 až 5 miliárd dolárov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu výhľadu 4 až 4,75 miliardy dolárov. Podľa generálneho riaditeľa Johna Maya by rok 2026 mohol predstavovať dno súčasného cyklu. Spoločnosť očakáva, že tržby v dvoch kľúčových segmentoch – malé poľnohospodárstvo a trávniky a stavebníctvo a lesníctvo – porastú približne o 15 %, zatiaľ čo predtým očakávala rast okolo 10 %. Napriek tomu veľkoplošné poľnohospodárstvo zostáva pod tlakom. Nízke ceny plodín a vysoké vstupné náklady nútia amerických poľnohospodárov odložiť nákup nových strojov. Spoločnosť preto už znížila výrobu a spolupracuje s predajcami na znížení zásob.
Vplyv ciel a vyšších nákladov
Clo uložené administratívou prezidenta Donalda Trumpa zostáva negatívnym faktorom, ktorý zvyšuje výrobné náklady. Spoločnosť Deere je vo veľkej miere závislá od dovozu surovín na výrobu svojich strojov, čo vyvíja tlak na marže. Za posledný štvrťrok spoločnosť vykázala čistý zisk 656 miliónov USD (2,42 USD na akciu) v porovnaní s 869 miliónmi USD (3,19 USD na akciu) pred rokom. Medziročný pokles zisku tak odzrkadľuje pokračujúci tlak na ziskovosť.
Na druhej strane, tržby vzrástli o 13 % na 9,61 miliardy USD, čo naznačuje stabilizáciu dopytu v niektorých segmentoch.
Výhľad a investičné perspektívy
Zlepšený výhľad naznačuje, že spoločnosť Deere dokáže efektívne riadiť náklady a využiť cyklické oživenie mimo veľkého poľnohospodárskeho segmentu. Ak sa rok 2026 skutočne ukáže ako dno cyklu, mohlo by to znamenať postupné zlepšenie výkonnosti v nasledujúcich rokoch.
