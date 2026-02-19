Airbus uprostred sporov a výrobných problémov

- Airbus pripúšťa možnosť rozdelenia programu FCAS, ak nedospeje k dohode s Francúzskom.
- Airbus pripúšťa možnosť rozdelenia programu FCAS, ak nedospeje k dohode s Francúzskom.
- Spor s Pratt & Whitney vedie k zníženiu výrobných cieľov pre model A320neo.
- Napriek týmto problémom spoločnosť zaznamenala silný medziročný rast zisku.
- V krátkodobom horizonte tlak na akcie pretrváva, ale dlhodobé fundamenty zostávajú relatívne stabilné.
Európska letecká skupina Airbus čelí rastúcemu napätiu na dvoch frontoch – v programe obrany budúcich stíhacích lietadiel FCAS a v civilnom segmente v dôsledku sporov o dodávky motorov. Hoci spoločnosť vykázala silné výsledky za rok 2025, výhľad na nadchádzajúce obdobie zostáva opatrný.
FCAS: Hrozí rozdelenie európskeho projektu?
Program Future Combat Air System (FCAS), ktorý má nahradiť existujúce lietadlá Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale, čelí dlhodobým sporom medzi nemecko-španielskym konzorciom na čele s Airbusom a francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation. Kľúčovou otázkou je kontrola nad vývojom hlavných bojových lietadiel v rámci širšieho systému, ktorý zahŕňa aj drony.
Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury uviedol, že ak si to vlády želajú, spoločnosť je pripravená podporiť možnosť dvoch samostatných stíhacích lietadiel. Podľa neho „blokovanie jedného piliera by nemalo ohroziť budúcnosť európskych obranných schopností“.
Zdroje tiež naznačujú, že Nemecko zvažuje ďalšie objednávky amerických lietadiel F-35 Lightning II, čo by mohlo oslabiť európsku spoluprácu a viesť k strate strategickej autonómie.
Pre investorov je kľúčové, že možné rozdelenie projektu by:
- Zvýšilo náklady na vývoj
- Spomalilo nasadenie novej generácie lietadiel
- Oslabilo politickú súdržnosť európskeho obranného priemyslu
Spor s Pratt & Whitney
Okrem segmentu obrany sa Airbus zaoberá aj komplikáciami v civilnej výrobe. Spoločnosť znížila svoj výrobný cieľ pre modelovú sériu Airbus A320neo kvôli sporom s dodávateľom motorov Pratt & Whitney, dcérskou spoločnosťou RTX. Airbus teraz plánuje dosiahnuť do konca budúceho roka výrobnú rýchlosť 70-75 lietadiel mesačne, pričom stabilizácia na úrovni 75 lietadiel mesačne príde po roku 2027. Pôvodne si stanovil cieľ 75 lietadiel mesačne do roku 2027. Faury otvorene kritizoval dodávateľa za nedostatok motorov a naznačil, že Airbus začal proces na presadenie svojich zmluvných práv. Situácia pripomína skorší spor s Qatar Airways ohľadom lietadiel A350.
Finančné výsledky
Napriek prevádzkovým komplikáciám Airbus za štvrtý štvrťrok vykázal nasledujúce výsledky:
- Upravený prevádzkový zisk vo výške 2,98 mld. EUR (+17 % medziročne)
- Tržby vo výške 25,98 mld. EUR (+5 %)
Za celý rok 2026 spoločnosť očakáva:
- Dodávky približne 870 lietadiel (v porovnaní s 793 v minulom roku)
- Upravený prevádzkový zisk vo výške približne 7,5 miliardy EUR
Ďalšou pozitívnou správou je plán zvýšiť výrobu menšieho modelu Airbus A220 na 13 kusov mesačne do roku 2028.
Vplyv na akcie Airbusu
Akcie Airbusu reagovali na správu o spore s Pratt & Whitney poklesom o približne 6 %. Trh bol obzvlášť znepokojený kombináciou nasledujúcich faktorov:
- Znížený výrobný cieľ
- Napätie v dodávateľskom reťazci
- Neistoty týkajúce sa obranného programu FCAS
Z dlhodobého hľadiska však Airbus zostáva štrukturálne silným hráčom s robustným portfóliom objednávok a dominantným postavením v segmente úzkotrupých lietadiel.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie Airbusu sa dostali pod značný tlak a v súčasnosti sa obchodujú blízko silnej podpory na úrovni 187,98 EUR. Posledná sviečka je silne medvedia a naznačuje obnovenie predajného tlaku po krátkodobom oživení. Cena je pod EMA 50 (198,67 EUR) a pod SMA 100 (202,27 EUR), čo potvrdzuje negatívny krátkodobý a strednodobý trend. Okrem toho sa kĺzavé priemery pohybujú bočne až mierne nadol, čo naznačuje stratu rastovej dynamiky od začiatku roka. RSI sa pohybuje okolo hodnoty 40,6, čo je pod neutrálnou úrovňou 50. Hoci sa nenachádza v prepredanej zóne, signalizuje dominanciu predajcov a slabú dynamiku.
Z technického hľadiska je teraz kľúčové, či sa akcie dokážu udržať nad úrovňou podpory 187,98 EUR. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre pokles smerom k úrovni 180 EUR, kde sa nachádza ďalšia významná cenová zóna. Naopak, ak dôjde k odrazu, bude potrebné sledovať návrat nad úroveň 195 EUR a potom nad EMA 50 okolo úrovne 199 EUR, čo by bolo prvým znakom stabilizácie.
Zdroj: xStation5
