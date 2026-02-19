Renault znižuje očakávania: Marže by mali v roku 2026 ďalej klesať

- Renault očakáva, že jeho prevádzková marža v roku 2026 klesne na 5,5 %.
- Cenový tlak znížil zisky o viac ako 700 miliónov eur.
- Spoločnosť expanduje mimo Európy a pokračuje v znižovaní nákladov.
- Čistá strata za rok 2025 bola spôsobená hlavne odpísaním podielu v spoločnosti Nissan.
- Renault očakáva, že jeho prevádzková marža v roku 2026 klesne na 5,5 %.
- Cenový tlak znížil zisky o viac ako 700 miliónov eur.
- Spoločnosť expanduje mimo Európy a pokračuje v znižovaní nákladov.
- Čistá strata za rok 2025 bola spôsobená hlavne odpísaním podielu v spoločnosti Nissan.
Skupina Renault oznámila svoj výhľad na rok 2026, v ktorom predpokladá ďalší pokles prevádzkovej marže. Spoločnosť tak reaguje na rastúci cenový tlak zo strany čínskych výrobcov a tradičných európskych konkurentov. Akcie na túto správu reagovali poklesom približne o 6 %.
Slabšia ziskovosť napriek rastu tržieb
Renault vykázal v roku 2025 prevádzkový zisk vo výške 3,6 mld. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 15 %. Prevádzková marža dosiahla 6,3 %, v porovnaní s rekordnými 7,6 % v predchádzajúcom roku. Cenový tlak znížil zisky o viac ako 700 mil. EUR.
Pre rok 2026 spoločnosť očakáva maržu okolo 5,5 %, pričom strednodobý cieľ je 5-7 %. Napriek tomu tržby medziročne vzrástli o 3 % na 57,9 miliardy eur a predaj vzrástol o 3,2 % na 2,34 milióna vozidiel.
Generálny riaditeľ Francois Provost uviedol, že Renault nemá v úmysle vstúpiť do agresívnej cenovej vojny, akú vedie Stellantis v snahe získať späť podiel na trhu. Automobilka chce konkurovať predovšetkým znižovaním nákladov a rýchlym zavádzaním nových modelov, ako je pripravovaný Clio 6 a nová generácia Twingo.
Expanzná stratégia mimo Európy
Renault sa snaží znížiť svoju závislosť od európskeho trhu posilnením svojich aktivít v Indii a Južnej Amerike. SUV Duster sa má stať kľúčovým modelom pre indický trh. Spoločnosť zároveň pokračuje v znižovaní variabilných nákladov – v roku 2025 sa jej podarilo znížiť náklady o 400 eur na vozidlo a má v úmysle v tejto stratégii pokračovať.
Napriek prevádzkovej ziskovosti však Renault vykázal čistú stratu vo výške 10,9 miliardy eur. Hlavným dôvodom bolo jednorazové odpísanie vo výške 9,3 miliardy eur súvisiace s podielom v partnerskej spoločnosti Nissan.
Spoločnosť navrhla dividendu vo výške 2,20 EUR na akciu, rovnako ako v predchádzajúcom roku.
Výkonnosť akcií
Akcie Renaultu klesli v roku 2025 o 25 % a od začiatku tohto roka stratili približne 8 %. Napriek tomu si vedú lepšie ako akcie Stellantis, ktoré tento rok klesli o približne 30 %. Automobilový sektor v Európe tak vstupuje do ďalšej fázy tvrdej konkurencie, kde bude kľúčová schopnosť výrobcov udržať marže bez výrazného obetovania podielu na trhu.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie Renaultu pokračujú v klesajúcom trende a v súčasnosti testujú dôležitú cenovú oblasť okolo 31,79 EUR. Cena je pod EMA 50 (33,06 EUR) a pod SMA 100 (34,22 EUR), pričom oba kĺzavé priemery smerujú nadol. To potvrdzuje pokračujúcu negatívnu technickú konfiguráciu a dominanciu predajcov. Nedávny pokus o návrat nad EMA 50 zlyhal, čo zvyšuje riziko pokračujúceho poklesu.
Z technického hľadiska je kľúčové, či akcie zostanú nad úrovňou 31,50 – 31,80 EUR. Prepad pod túto zónu by mohol otvoriť priestor pre pokles smerom k psychologickej hranici 30 EUR. Naopak, na zlepšenie sentimentu by bol potrebný návrat nad 33 EUR a následné prekonanie SMA 100 okolo 34,20 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol
OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu
Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom
Tesla a Autopilot: americký sud potvrdil verdikt 243 miliónov USD po smrteľnej nehode z roku 2019
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.