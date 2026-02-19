Michael Burry a Palantir: Známy analytik vznáša vážne obvinenia

Napriek mimoriadne silným výsledkom sa spoločnosti Palantir v poslednom období nedarí vrátiť ocenenie na úrovne, na ktorých sa pravidelne obchodovala v roku 2025.
Michael Burry, legendárny analytik a jeden z najhlasnejších kritikov Palantiru, využil túto slabosť v ocenení akcií. Burryho obvinenia sú vážne.
Spor medzi Burrym a Palantirom nie je nový. Môže sa však zdať, že iniciatíva bola až donedávna skôr na strane spoločnosti – najprv z Denveru, teraz z Floridy. Palantir si aj napriek nedávnym korekciám udržal zvýšené ocenenie a jeho kvartálne výsledky naďalej vykazujú obrovský rast, zvyčajne nad očakávania.
Burry už skôr tvrdil, že model Palantiru nie je škálovateľný, pretože každá integrácia je vytváraná „na mieru“, a že spoločnosť údajne nemá vlastné AI riešenia, ale spolieha sa na hotové riešenia okrem iných od OpenAI a Google. Palantir je mimoriadne „uzavretá“ spoločnosť a Burry svoje tvrdenia nedokáže podložiť tvrdými dôkazmi. Napriek tomu trvá na tom, že firma je de facto poradenskou spoločnosťou, ktorá sa vydáva za SaaS spoločnosť, a tá sa následne prezentuje ako AI spoločnosť. Pred niekoľkými dňami však zverejnil ďalšie analýzy, v ktorých tvrdí nielen to, že obchodný model je suboptimálny alebo že ocenenie je nereálne, ale že ide o priame účtovné podvody.
Palantir má údajne používať techniku tzv. „channel stuffing“, teda „agresívne“ a „kreatívne“ vykazovanie tržieb, ktoré môže viesť k reportovaniu vyšších výsledkov, než sú v skutočnosti. Jedným z „príznakov“ takejto praxe je, že pohľadávky rastú rýchlejšie ako tržby. V prípade Palantiru skutočne pohľadávky rástli rýchlejšie ako tržby v 9 z posledných 12 kvartálov. V sledovanom období sa pohľadávky zvýšili dvadsaťnásobne, zatiaľ čo tržby vzrástli len šesťnásobne, a ukazovateľ days sales outstanding sa zvýšil z 20 na 67 dní.
Okrem finančnej analýzy by však mal mať analytik vo svojej výbave aj „Occamovu britvu“. Burryho analýza zatiaľ ukazuje len to, že sa predlžuje platobný cyklus, čo je samo o sebe negatívne, no nemusí to nevyhnutne znamenať zhoršenie kondície spoločnosti. Palantir rýchlo rastie a jeho kontrakty sú veľké a komplexné. Všetko nasvedčuje tomu, že spoločnosť jednoducho rastie rýchlejšie, než dokáže integrovať svoje riešenia s novými zákazníkmi – čo skôr poukazuje na nadbytok príležitostí než na bezprostredný kolaps. Štruktúra cash flow Palantiru môže viac pripomínať obranných dodávateľov než typickú technologickú spoločnosť.
Napokon sa môže ukázať, že téza Michaela Burryho je správna, avšak doteraz predložené dôkazy nie sú dostatočné na jej potvrdenie.
