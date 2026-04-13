Denné zhrnutie: Akcie späť v zelených číslach vďaka nádejám na rokovania medzi USA a Iránom, dolár pokračuje v oslabovaní (13.04.2026)

- Futures na americké indexy sa obchodujú v zelených číslach napriek počiatočným stratám počas seansy, ktoré vyvolal kolaps mierových rokovaní medzi USA a Iránom a oznámená blokáda Hormuzského prielivu. Úľavu priniesli komentáre Donalda Trumpa, že Irán „stále chce dohodu“, a tiež správa CBS, ktorá upozornila na pokračujúci dialóg medzi zástupcami oboch krajín.
- Rast vedú small cap akcie (US2000: +1 %), nasledované indexmi S&P 500 a Nasdaq (US500, US100: +0,5 %). Aj DJIA (US30: +0,3 %) zmazal svoje skoršie straty napriek silnému tlaku spôsobenému výpredajom akcií Goldman Sachs.
- Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee uviedol, že trvalo vysoké ceny ropy nad 90 USD za barel sa nakoniec prelejú do ďalších sektorov ekonomiky ako inflačný tlak. Zdôraznil, že spotrebiteľ je základom ekonomiky, no súčasná situácia zjavne dolieha na sentiment.
- Akcie Goldman Sachs klesli o 3,8 % napriek silnému prekonaniu odhadov za 1. štvrťrok, ktoré podporilo obchodovanie s akciami a rast poradenského biznisu. Investorov sklamali slabšie než očakávané výsledky divízie FICC, teda Fixed Income, Currencies and Commodities, a nižší než očakávaný kapitálový ukazovateľ CET1.
- Predaje domov v USA klesli viac, než sa čakalo, a to zo 4,13 milióna vo februári na 3,98 milióna v marci, pri očakávaní 4,07 milióna.
- Európske indexy uzavreli seansu s miernym optimizmom. Rast viedol Amsterdam (NED25: +0,45 %), hoci 16 spoločností v indexe AEX dnes zaznamenalo pokles. Futures na nemecký DAX (DE40) rastú o 0,3 %, zatiaľ čo trhy v Paríži a Londýne zakončili bez zmeny. Španielsky IBEX35 (SPA35) stratil 0,2 %.
- Dolár oslabuje voči všetkým menám G10 (USDIDX: -0,1 %), pretože dopyt po bezpečných aktívach slabne s návratom nádejí na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom. Najsilnejšie dnes posilňujú austrálsky a novozélandský dolár (AUDUSD: +1,1 %, NZDUSD: +0,9 %), zatiaľ čo japonský jen, ktorý počas väčšiny seansy zaostával, tiež posilňuje (USDJPY: -0,1 %). EURUSD rastie o 0,55 % na 1,1734.
- Ropa Brent znížila svoje skoršie zisky (OIL: z +7,5 % na +4,9 %) a mierne klesla pod 100 USD za barel. Drahé kovy zároveň vymazali časť strát, pričom zlato aktuálne oslabuje o 0,6 % na 4 730 USD za uncu.
