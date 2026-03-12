Denné zhrnutie: Akcie v Európe a USA sa vracajú k poklesom; Brent opäť nad 100 USD ❗

- Štvrtkové obchodovanie na burzách v Európe, USA aj v Ázii prinieslo ďalšiu vlnu výpredajov na hlavných akciových trhoch.
- Hlavné faktory, ktoré tlačia valuácie nadol, sú: 1) eskalácia konfliktu na Blízkom východe 2) problémy s likviditou vo finančnom sektore USA.
- Na spotovom trhu je Nasdaq aktuálne nižšie o 1,45 % a Dow Jones o 1,3 %. V Európe DAX stratil 0,29 %, francúzsky CAC40 klesol o 0,71 % a poľský WIG20 odpísal 0,65 %.
- Ropa dnes rastie, pričom Brent sa vracia nad 101 USD za barel.
- Zaujímavé však je, že okolo tejto komodity sa dnes objavuje veľa protichodných informácií.
- Iránske vedenie oznámilo, že má v úmysle odpovedať paľbou na akékoľvek útoky a pripravuje pôdu pre nové fronty/boje, ak Izrael a USA budú pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru krajiny. Trump dnes spomenul, že najdôležitejším cieľom je zmena režimu, pričom rast cien ropy je druhoradý. Zároveň sme sa dozvedeli o plánoch Bieleho domu dočasne pozastaviť uplatňovanie tzv. Jonesovho zákona (Jones Act), zákona z roku 1920, ktorý vyžaduje, aby sa tovar medzi americkými prístavmi prepravoval na lodiach postavených v USA, vlastnených americkými spoločnosťami a obsluhovaných americkými posádkami.
- Odozvu konfliktu zároveň zmiernilo aj vyjadrenie iránskeho námestníka, že neexistujú plány na kladenie mín v Hormuzskom prielive.
- Späť k akciovým trhom. Jedným z najslabších segmentov na začiatku americkej seansy boli banky a financie všeobecne — tlak pramení z dvoch zdrojov: obáv z rastu ceny peňazí pri vysokých cenách ropy a z rastúcich problémov v segmente súkromných úverov. Morgan Stanley obmedzila možnosť odkupu podielov vo svojom fonde North Haven Private Income Fund po tom, čo investori požiadali o odkup približne 11 % podielov, zatiaľ čo štatút fondu umožňuje vyplatiť len 5 % za štvrťrok.
- Túto nedôveru ďalej posilňuje kritika zo strany spoločností ako Glendon Capital, ktoré okrem iného obviňujú Blue Owl z podhodnocovania reálnych strát v portfóliách. Trh to interpretuje ako signál, že problémy môžu byť hlbšie, než ukazujú oficiálne valuácie.
- Na forexovom trhu si opäť vedie najlepšie americký dolár, nasledovaný posilňujúcim kanadským dolárom. Naopak najväčšie poklesy vidíme pri antipódnych menách.
- Sila dolára sa dnes premieta aj do drahých kovov. Ceny zlata (GOLD) klesajú o 0,8 % na 5 100 USD.
- Bitcoin naopak kopíruje sentiment na Wall Street — kryptomena stráca takmer 0,7 %, hoci stále bráni psychologickú hranicu 70 000 USD.
Uvoľní sa napätie v Hormuze?
