Denné zhrnutie: Ako sa prímerie vzďaľuje, trhy strácajú pôdu pod nohami

- Seansa na Wall Street sa nesie v mierne opatrnej nálade. Všetky počiatočné zisky boli zmazané a hlavné indexy sa teraz pohybujú mierne v červených číslach. Dow Jones stráca 0,2 %, zatiaľ čo S&P 500 a Nasdaq klesajú približne o 0,5 %.
- Tlak na trhy ďalej vytvárajú vyjadrenia z Bieleho domu. Donald Trump oznámil, že neplánuje predĺžiť prímerie s Iránom, a vyhlásil, že je „pripravený vrátiť sa k vojne“, ak sa pred vypršaním prímeria zajtra nedosiahne dohoda.
- Objavujú sa aj správy, že J. D. Vance neodcestoval na rokovania s Iránom, zatiaľ čo predstavitelia zároveň uvádzajú, že voči Teheránu „sú všetky možnosti na stole“. Americké úrady údajne pripravili plány na obnovenie útočných operácií, ak sa Trump takto rozhodne.
- Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí medzitým označil kroky USA voči dvom iránskym plavidlám za „námorné pirátstvo a štátny terorizmus“ a zároveň spochybnil dôveryhodnosť Washingtonu v rámci vyjednávacieho procesu, uviedla štátna televízia.
- Irán sa tiež zatiaľ nerozhodol, či sa zúčastní rokovaní vrátane tých, ktoré sa týkajú rozhovorov s Pakistanom, takže v tejto veci stále neexistuje konečné stanovisko.
- Podľa The New York Times bol diplomatický proces medzi USA a Iránom v tejto chvíli pozastavený a Teherán zatiaľ neodpovedal ohľadom pokračovania rozhovorov, čo ďalej zvyšuje neistotu okolo budúcich rokovaní.
- Irán zároveň ako podmienku na obnovenie mierových rozhovorov požaduje zrušenie americkej blokády.
- Okrem toho sa objavili správy o raketových útokoch Hizballáhu namierených proti izraelským silám.
- V dôsledku toho ceny ropy opäť rastú. Ropa Brent pridáva takmer 5 % a testuje úroveň 95 USD za barel.
- Americké maloobchodné tržby prekonali odhady a výrazne predstihli očakávania trhu, čo poukazuje na silný spotrebiteľský dopyt.
- Kevin Warsh dnes vypovedal pred Senátom, kde zdôraznil svoju nezávislosť a uviedol, že nebude „nástrojom prezidenta“. Zároveň upozornil na potrebu reformy Federálneho rezervného systému a zmien v prístupe k menovej politike.
- Napätá bola aj seansa v Európe, kde bola väčšina hlavných indexov pod tlakom. Britský FTSE 100 a francúzsky CAC 40 stratili viac než 1 %, zatiaľ čo nemecký DAX a španielsky IBEX 35 klesli približne o 0,5 %.
- Pod výrazným tlakom boli aj drahé kovy. Zlato stráca viac než 2 % a klesá na 4 700 USD za uncu, zatiaľ čo striebro odpisuje približne 4,5 % na 76 USD za uncu.
- Klesajú aj kryptomeny. Bitcoin aj Ethereum strácajú približne 0,9 %. Bitcoin sa drží mierne nad 75 000 USD, zatiaľ čo Ethereum je pod 2 300 USD.
