Maďarsko odblokovalo prostriedky z EÚ; EUR/HUF klesá o 0,5 %

Menej než mesiac po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách dosiahol Péter Magyar dohodu s Európskou komisiou o odblokovaní zmrazených prostriedkov z EÚ.
Nový maďarský premiér predstavil v Bruseli ambiciózny reformný plán, ktorý získal predbežný súhlas Ursuly von der Leyen. Dohoda otvára cestu k uvoľneniu 16,4 mld. EUR, vrátane 10 mld. EUR z Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), 4,2 mld. EUR z kohéznych fondov a 2,2 mld. EUR naviazaných na reformy zamerané na obnovenie akademickej slobody.
Prostriedky však do Budapešti nepotečú okamžite. Brusel bude kapitál vyplácať v tranžiach, podmienených predchádzajúcim zavedením a oficiálnym schválením konkrétnych legislatívnych zmien zo strany EK. Medzi najdôležitejšie záväzky nového kabinetu patria:
- Vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO);
- Posilnenie nezávislosti národnej Integritnej autority, ktorá je zodpovedná za boj proti korupcii;
- Zrušenie nadácií na správu aktív vo verejnom záujme (PITs), ktoré ovládali maďarské univerzity. To miestnym študentom umožní okamžitý návrat do programu Erasmus na nadchádzajúci akademický rok.
Finančné trhy na správu reagovali rýchlo. Vyhliadka masívneho prílevu kapitálu a normalizácie vzťahov s EÚ jasne podporila domácu menu, čo viedlo k poklesu páru EUR/HUF o 0,5 %. Keďže však rýchle odblokovanie prostriedkov z EÚ bolo účastníkmi trhu už z veľkej časti započítané v cenách, rozsah pohybu meny zostal pomerne obmedzený.
Graf 1: EUR/HUF (13.03–29.05)
Zdroj: xStation, 29.05.2026
Výrazné zisky zaznamenala aj Budapeštianska burza, kde benchmarkový index BUX vzrástol o 2,4 %.
