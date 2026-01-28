Denné zhrnutie – Bessent zachraňuje dolár, Fed signalizuje jestřábí obrat

- Index S&P 500 dnes po prvý raz v histórii prekročil hranicu 7 000 bodov. Aj keď sa futures v posledných dňoch pohybovali blízko tejto úrovne, dnes dosiahli nové historické maximá.
- Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené, no jeho vyhlásenie sa posunulo z „holubičieho“ na „mierne jestřábie“, čo vyvolalo miernu korekciu na Wall Street. Trh zrejme očakával ešte tvrdší tón.
- Fed vo vyhlásení poukázal na stabilizáciu nezamestnanosti a zníženie rizík na trhu práce, zároveň však zdôraznil trvalú infláciu a zvýšenú ekonomickú aktivitu. Powell zdôraznil, že Fed zostane nezávislý a varoval, že strata tejto nezávislosti by znamenala koniec dôveryhodnosti centrálnej banky.
- Kľúčovým momentom dňa bolo vystúpenie Scotta Bessenta v televízii, počas ktorého podporil dolár po včerajšom výpredaji a uistil trhy, že USA neintervenovali voči jenu. EUR/USD krátko testoval úroveň 1,20 počas tlačovej konferencie Fedu.
- Ceny ropy (WTI) pokračujú v raste, aktuálne testujú úroveň nad 63 USD za barel, čo sú najvyššie hodnoty od septembra 2025. Dôvodom je rastúce geopolitické napätie a riziko útoku USA na Irán.
- ASML oznámila rekordné výsledky za Q4 2025 a celý rok: tržby dosiahli 32,7 mld EUR a čistý zisk 9,6 mld EUR. Akcie najprv vzrástli o viac ako 7 %, neskôr však klesli o približne 2 % pre obavy ohľadom výhľadu.
- LVMH zverejnil tržby 80 mld EUR za rok 2025 (organický pokles o 1 %), prevádzkový zisk 17,7 mld EUR (−9 %) a čistý zisk 10,9 mld EUR (−13 %). Akcie prudko klesli približne o 8 % po zverejnení.
- Po zatvorení trhov dnes zverejní výsledky Microsoft, pričom sa očakáva rast cloudovej služby Azure takmer o 40 %, hoci pretrvávajú obavy ohľadom vysokých investícií do AI. Výsledky zverejní aj Meta, s dôrazom na AI a metaverse. Tesla pravdepodobne oznámi medziročný pokles predaja, no investori sa zameriavajú na Robotaxi, neautomobilové segmenty a marže z predaja vozidiel.
- Zlato dosahuje nové historické maximá, +3 % na 5 330 USD za uncu. Striebro stúplo na približne 114 USD, aj keď pomalšie ako zlato. Sadzby za prenájom striebra klesli pod 1 % a COMEX opäť zvýšil maržové požiadavky pre pozície v striebre.
