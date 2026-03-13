Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (13.03.2026)

Zriedkavo vídaný „super týždeň“ centrálnych bánk sa stretáva s rýchlo rastúcou geopolitickou rizikovou prirážkou naviazanou na vývoj na Blízkom východe. Kalendár udalostí je mimoriadne nabitý: zahŕňa rozhodnutia o sadzbách od Fedu (streda), ECB (štvrtok) a BOJ (štvrtok), významný katalyzátor pre technologický sektor v podobe AI konferencie Nvidia GTC (pondelok–štvrtok) a politickú zložku v podobe zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci zameraného na Blízky východ. Zároveň ropný trh oceňuje „tail riziká“ dlhších výpadkov kľúčových dopravných trás. Kľúčové trhy na sledovanie: OIL, US500, USDJPY.
OIL
Ropa zostáva najjasnejším barometrom aktuálneho napätia na Blízkom východe. Trhové riziko však už nie je len o volatilite, ale najmä o dĺžke výpadkov a o tom, ako rýchlo sa budú vedieť prispôsobiť globálne ropné toky. V posledných dňoch sa Brent krátko obchodoval nad hranicou 100 USD a investičné banky zvyšujú krátkodobé cenové výhľady s tým, že geopolitické napätie a riziká pre energetickú infraštruktúru udržia trh v prostredí napätej ponuky. Nadchádzajúce makro udalosti môžu pohyby v oboch smeroch ešte zosilniť: pondelkové údaje o maloobchodných tržbách a priemyselnej produkcii v Číne poskytnú signály pre dopyt, následne prídu rozhodnutia Fedu, ECB a BOJ, ktoré ovplyvnia americký dolár aj širšie finančné podmienky.
US500
Americké akcie sú aktuálne v centre troch protichodných síl: signálov z menovej politiky, AI naratívu a geopolitického rizika. Rozhodnutie Fedu a tlačová konferencia Jeroma Powella (streda) budú pre akciových investorov kľúčovou udalosťou týždňa. Trh bude sledovať, či výbor kvôli inflačným rizikám zdôrazní scenár „higher for longer“ (najmä ak ceny ropy zostanú zvýšené), alebo či uvidí dostatok signálov spomaľovania ekonomiky, aby vznikol priestor pre budúce zníženie sadzieb. Zároveň môže konferencia Nvidia GTC (pondelok–štvrtok) opäť posilniť AI naratív cez oznámenia nových produktov, technologických roadmap a prezentácie CEO Jensena Huanga.
USDJPY
Rozhodnutie Bank of Japan (štvrtok) a tlačová konferencia guvernéra Kazua Uedu budú trhom analyzované pre signály o udržateľnosti inflácie v Japonsku a o dopade globálnych komoditných šokov. Zároveň rozhodnutie Fedu (streda) určí smer amerických dlhopisových výnosov, ktoré zostávajú kľúčovým hybateľom dolára. V praxi by sa tento menový pár mal tento týždeň vyhodnocovať v „dvojkrokovom“ rámci — najprv rozhodnutie Fedu, potom BOJ — a až po oboch oznámeniach možno očakávať výraznejší smerový pohyb.
