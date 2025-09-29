Denné zhrnutie: Big Tech držia zisky na Wall Street, zlato ďalej rastie pri slabšom USD (29.09.2025)

- Wall Street smeruje ku koncu seansy v mierne pozitívnom teritóriu. Futures na Nasdaq 100 (US100: +0,5 %) a S&P 500 (US500: +0,2 %) sa obchodujú vyššie, US2000 je bezo zmeny a US30 mierne klesá (-0,05 %).
- Pravdepodobnosť uzavretia americkej vlády rastie, čo by znamenalo, že väčšina federálnych agentúr zastaví činnosť, ak Kongres do stredy neschváli rozpočet. Shutdown by obmedzil verejné služby a približne 800 tisíc federálnych zamestnancov by zostalo bez mzdy. Pre trhy je obzvlášť dôležitým dôsledkom oneskorenie piatkovej správy NFP, ktorú by BLS v prípade shutdownu nezverejnil načas. Trump pohrozil trvalým federálnym prepúšťaním, ak rozpočet nebude schválený.
- Index výrobnej aktivity Dallas Fedu sa v septembri 2025 prudko prepadol na -8,7 bodu, hlboko pod prognózu agentúry Bloomberg (-1 bod).
- Európske akciové trhy začali týždeň pozitívne. FTSE 100 vzrástol o 0,15 %, francúzsky CAC 40 o 0,1 %, holandský AEX viedol s rastom o 0,36 % a nemecký DAX pridal 0,15 %.
- Španielska inflácia za september 2025 bola pod očakávaniami. Ročný CPI vzrástol o 2,9 % (odhad 3,1 %), zatiaľ čo ceny medzimesačne klesli o 0,4 %. Jadrový CPI vzrástol medziročne o 2,3 %, mierne menej než predchádzajúci mesiac.
- Ekonomický sentiment v eurozóne za september 2025 dosiahol 95,5 bodu, mierne nad prognózou (95,2) aj predchádzajúcou hodnotou (95,2). Spotrebiteľská dôvera sa zlepšila na -14,9 bodu (odhad: -14,9), zatiaľ čo priemyselný sentiment zostal stabilný na -10,3 (odhad: -10,9). Sektor služieb však ukázal slabšie výsledky, čo naznačuje pretrvávajúce nerovnováhy v ekonomike.
- Na forexe je americký dolár pod ďalším tlakom (USDIDX: -0,2 %) pre riziko shutdownu. Najviac profituje japonský jen, ktorý je dnes najsilnejšou menou G10 (USDJPY: -0,6 %, EURJPY: -0,4 %). AUDUSD rastie o 0,4 % pred rozhodnutím RBA, zatiaľ čo škandinávske meny zaostávajú, najmä nórska koruna naviazaná na ropu (USDNOK: +0,2 %).
- WTI ropa klesá o viac než 3 % pre obavy, že OPEC+ by mohol zvýšiť produkciu nad plánovaných 137 tisíc barelov denne od novembra, čo by mohlo viesť k prebytku ponuky. Analytici predpovedajú, že prebytok by mohol stlačiť ceny ropy na 50–60 USD za barel. Investori čakajú na rozhodnutia OPEC a komentáre saudskoarabského ministra energetiky.
- Sentiment na kryptomenách zostáva relatívne optimistický, čiastočne podporený lepšou náladou na Wall Street. Hlavné kryptomeny rastú napriek odlivu z ETF: Bitcoin pridáva 2,7 % na 114 200 USD a Ethereum rastie o 2,6 % na 4 160 USD.
- Drahé kovy pokračujú v raste. Zlato pridáva vyše 1,6 % a blíži sa psychologickej hranici 4 000 USD za uncu (aktuálne 3 830 USD). Striebro a platina taktiež rastú, o 1,5 % a 1 %.
