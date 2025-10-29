Ekonomický kalendár: Fed, BoC a Mag 7 budú bojovať o pozornosť investorov (29.10.2025)

- Očakáva sa, že Fed dnes zníži svoje úrokové sadzby o 25 bp.
- Trhy budú hľadať náznaky týkajúce sa ďalšieho uvoľňovania v roku 2025.
- Okrem rozhodnutí Fedu a BoC: kľúčové výsledky spoločností Alphabet, Microsoft a Meta.
Stredajšia seansa môže znamenať vrchol volatility na trhu v tomto týždni, keďže pozornosť investorov sa bude sústreďovať medzi hlavnými výsledkami veľkých technologických spoločností a rozhodnutím Federálneho rezervného systému USA o úrokových sadzbách. Futures na americké indexy zatiaľ naznačujú stabilný optimizmus, ktorý podporujú vysoké očakávania cloudových gigantov Alphabet a Microsoft pred ich výsledkami hospodárenia.
Swapový trh už niekoľko týždňov s takmer úplnou istotou oceňuje dnešné zníženie sadzieb, preto bude hlavnou témou tlačovej konferencie Jeroma Powella otázka, či existuje priestor na ďalšie zníženie v roku 2025. Nedávne údaje o inflácii posilnili očakávania ďalšieho uvoľňovania, čím sa dnešné zasadnutie stalo potenciálnym bodom obratu smerom k holubičiemu obratu Fedu.
Popri Fed-e trhy očakávajú aj rozhodnutie Bank of Canada o sadzbách, keďže centrálna banka čelí tlaku ochladzujúceho sa trhu práce.
K spoločnostiam, ktoré dnes oznamujú výsledky hospodárenia, patria: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks a UBS.
Ekonomický kalendár na dnes:
09:00, Španielsko – údaje o HDP (3. štvrťrok):
- HDP Španielska (r/r): skutočnosť 2,8 %; prognóza 3,0 %; predchádzajúca 3,1 %.
- HDP Španielska (q/q, 3. štvrťrok): skutočnosť 0,6 %; prognóza 0,6 %; predchádzajúca 0,8 %.
09:00, Španielsko – údaje o maloobchodných tržbách za september:
- Maloobchodné tržby (r/r): skutočnosť 4,2 %; predchádzajúca 4,5 %.
11:30, Nemecko – Aukcia 10-ročných štátnych dlhopisov (Bund):
- predchádzajúca 2,720 %.
14:45, Kanada – Rozhodnutie o úrokových sadzbách za december:
- Predpokladaná hodnota 2,25 %; predchádzajúca 2,50 %.
14:45, Kanada – Vyhlásenie BoC
14:45, Kanada – Správa o menovej politike BoC
15:00, USA – Údaje o trhu s bývaním za september:
- Index očakávaných predajov domov (m/m): prognóza 1,6 %; predchádzajúca 4,0 %.
15:30, Spojené štáty – Správa EIA:
- Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúca 0,088 mil.
- Zásoby ropy: prognóza -0,900M; predchádzajúca -0,961M
- Výťažnosť rafinérií ropy (t/t): predchádzajúca 0,600 mil.
- Dovoz ropy: predchádzajúci 0,656 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce -0,770 mil.
- Výroba destilovaných palív: predchádzajúca 0,040 mil.
- Dopyt po destilátoch (EIA): prognóza -1,800 mil.
- Výroba benzínu: predchádzajúca 0,235 mil.
- Miera využitia rafinérií (t/t): predchádzajúca 2,9
- Zásoby benzínu: prognóza -1,900 mil.
15:30, Kanada – Tlačová konferencia BoC
16:30, Spojené štáty – údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (3. kvartál): prognóza 3,9 %; predchádzajúca 3,9
19:00, Spojené štáty – Rozhodnutie o úrokových sadzbách za december:
- prognóza 4,00 %; predchádzajúca 4,25 %
19:00, Spojené štáty – Vyhlásenie FOMC
19:30, Spojené štáty – Tlačová konferencia FOMC
20:30, Eurozóna – Prejav prezidentky ECB Lagardeovej
NVIDIA a Samsung postavia AI továreň v kľúčovej čipovej spolupráci
Akcie spoločnosti Meta klesli o viac ako 10 % pre rekordné výdavky na AI
DE40: Pokles sentimentu v Európe
Výsledková sezóna
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.