Ranné zhrnutie (29.10.2025)

- Americké akciové futures pred Fedom a zverejnením výsledkov kľúčových technologických spoločností ďalej posilňujú.
- AUD prekonáva všetky meny G10 vďaka vyššiemu než očakávanému CPI.
- Zlato a striebro zastavili nedávny výpredaj.
- Americké akciové futures pred Fedom a zverejnením výsledkov kľúčových technologických spoločností ďalej posilňujú.
- AUD prekonáva všetky meny G10 vďaka vyššiemu než očakávanému CPI.
- Zlato a striebro zastavili nedávny výpredaj.
- Futures na indexy na Wall Street naďalej rastú pred kľúčovými výsledkami veľkých technologických spoločností (Microsoft, Alphabet, Meta) a rozhodnutím Federálneho rezervného systému, od ktorého sa všeobecne očakáva zníženie sadzieb v USA o 25 b. b. US100 rastie už šiestu seansu po sebe (+0,35 %), v zelených číslach sa nachádzajú aj US500 (+0,2 %) a US2000 (+0,1 %); US30 je mierne pod čiarou, podobne ako EU50 v Európe (-0,02 % až -0,08 %).
- Podľa amerického ministra financií S. Bessenta „ponechanie priestoru pre Bank of Japan bude kľúčom k ukotveniu inflačných očakávaní [v Japonsku]“. Bessentov komentár sa týkal výziev premiéra Takaičiho na užšiu spoluprácu medzi BOJ a vládou s cieľom dosiahnuť politické ciele novej administratívy.
- Nálada v celom ázijsko-tichomorskom regióne zostáva zmiešaná. AU200.cash klesol o takmer 1 % po vyšších ako očakávaných údajoch o CPI, zatiaľ čo v Japonsku (JP225: +1,3 %) a Južnej Kórei (KOSPI: +1,7 %) prevláda optimizmus v technologických akciách poháňaný umelou inteligenciou, ktorý podporujú rekordné tržby dodávateľa Nvidia, spoločnosti SK Hynix (prevádzkový zisk 7,9 mld. USD), ktorá vyrába pamäťové čipy DRAM.
- Spotrebiteľská inflácia v Austrálii v treťom štvrťroku vzrástla nad očakávania, čo odráža pretrvávajúci tlak mesačných údajov a posilňuje jastrabí postoj RBA. Index spotrebiteľských cien sa zvýšil o 1,3 % q/q (prognóza: 1,1 %, predchádzajúca hodnota: 0,7 %) a o 3,2 % r/r (prognóza: 3 %, predchádzajúca hodnota: 2,1 %; najvyššia hodnota od júla 2024). Hlavnými faktormi boli bývanie (+2,5 %), rekreácia a kultúra (+1,9 %) a doprava (+1,2 %). Ceny elektriny vyskočili o 9,0 % v dôsledku každoročného prehodnocovania taríf a oneskorených zliav.
- Austrálsky dolár v dôsledku jastrabieho prekvapenia v podobe CPI voči všetkým menám G10 získava (AUDUSD: +0,4 %, EURAUD: -0,6 %, AUDNZD: +0,2 %). Najslabšou menou je britská libra (GBPUSD: -0,2 %, EURGBP: +0,1 %), ktorá klesá už druhú seansu po tom, ako Britské maloobchodné konzorcium vykázalo v septembri pokles cien v obchodoch o 0,3 %. EURUSD klesol o 0,2 % na 1,163.
- Zlato zastavilo svoj štvordňový pokles a odrazilo sa o 1,1 % na 3 980 USD za uncu, striebro si pripísalo 2 % na 47,84 USD a vzrástli aj futures na platinu (+1 %) a paládium (+1,6 %).
- Ropa Brent a WTI sa po dvoch dňoch strát zotavili (o 0,2 %, resp. 0,3 %), rovnako ako zemný plyn, ktorý po troch červených seansách pridal 0,6 %.
- Nálada v oblasti kryptomien je zmiešaná: Bitcoin sa obchoduje bez zmeny, Ethereum pridáva 0,7 % na 4 030 USD, pričom Solana (+0,2 %) a Ripple (+0,7 %) sú tiež vyššie; Chainlink klesá o 0,1 %.
DE40: Pokles sentimentu v Európe
Trh zvyšuje svoje stávky proti japonskému jenu – prekoná dolár hranicu 160?
Atlassian prekonal prognózy tržieb a ziskov v 1. štvrťroku 2026
BREAKING: Predbežný index spotrebiteľských cien v eurozóne v súlade s očakávaniami
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.