Graf dňa: GOLD dosadá na EMA200, zatiaľ čo výpredaj silnie 🟡📉 (28.05.2026)

Výpredaj zlata ďalej pokračuje (GOLD: -1,5 %) a sťahuje futures na drahý kov k 200-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru prvýkrát od marca. Tento kľúčový technický retest je ťahaný silnou kombináciou prudko posilňujúceho bezpečného amerického dolára a rastúceho tlaku zo strany jednotnej, jastrabej menovej politiky USA.
GOLD aktuálne dosadol na svoj 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), zatiaľ čo RSI sa drží len niekoľko bodov nad hranicou prepredanosti (>30). Za zmienku stojí, že nedávna vlna geopolitickej volatility bola ťahaná nižšími objemami obchodovania než v predchádzajúcich kvartáloch. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje GOLD:
- Vojenská eskalácia medzi USA a Iránom: USA zostrelili štyri iránske drony a zničili pozemnú riadiacu stanicu pri Hormuzskom prielive. To spustilo odvetný iránsky útok na americkú leteckú základňu v Kuvajte. Mierové rokovania medzitým stagnujú a prezident Trump odmietol spoločný návrh Iránu a Ománu na spoločné obnovenie a správu komerčnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Pohrozil tiež, že „dokončí prácu“, ak Teherán nevyhovie.
- Prímerie v Libanone blízko kolapsu: Izrael medzitým výrazne zintenzívnil kampaň proti Hizballáhu v južnom Libanone. Tento týždeň zasiahol 550 cieľov a vyhlásil novú bojovú zónu. Intenzívne boje tlačia krehké aprílové prímerie na pokraj kolapsu a vysídlili už viac ako 1,2 milióna ľudí.
- Dolár prudko rastie pre patovú situáciu: Obnovené napätie na Blízkom východe, podporené výmenou útokov v regióne, náhle ukončilo nedávny nárast optimizmu okolo mierovej dohody. Zhoršujúca sa geopolitická patová situácia opäť rozprúdila silný dopyt po bezpečných aktívach a prudko vytlačila americký dolár späť ku kľúčovým úrovniam, ktoré boli naposledy viditeľné počas vrcholu konfliktu v polovici marca.
- Jastrabí postoj Fedu znižuje atraktivitu zlata: Agresívna rétorika predstaviteľov Fedu výrazne oslabila atraktivitu nevýnosových drahých kovov. Guvernérka Fedu Lisa Cook uviedla, že je pripravená obnoviť zvyšovanie úrokových sadzieb, ak si to vyžiada pretrvávajúca inflácia. Neel Kashkari zároveň poznamenal, že solídny trh práce poskytuje dostatok priestoru na výraznejšie sprísnenie politiky. Tento jednotný postoj nasmeroval kapitál do posilňujúceho amerického dolára a výrazne zvýšil náklady obetovanej príležitosti pri držbe zlata oproti výnosovým aktívam.
