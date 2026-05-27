Denné zhrnutie – Ropa klesá spolu s indexmi napriek iluzórnym nádejam na mier

🌍 Geopolitika
- Na trh prichádzajú protichodné signály ohľadom rokovaní medzi USA a Iránom, ktorých cieľom je ukončenie vojny a obnovenie energetických tokov cez strategický Hormuzský prieliv.
- Prezident Donald Trump uviedol, že „nie je spokojný“ s pokrokom v rokovaniach, čím utlmíl očakávania rýchlej dohody.
- Biely dom odmietol správy iránskych médií o návrhu dočasnej dohody, podľa ktorej by sa doprava v prielive údajne mala vrátiť do normálu do jedného mesiaca, a označil ich za „úplný výmysel“. Tvrdenia zároveň jednoznačne poprel.
- Donald Trump dodal, že prieliv nebude nikto kontrolovať a že naň budú dohliadať USA. Poznamenal tiež, že zmrazené aktíva Teheránu vo výške 24 miliárd USD budú vrátené až vtedy, keď sa Irán začne „správať správne“. To zostáva hlavným sporným bodom popri otázke voľného prejazdu Hormuzom.
- Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že nadchádzajúce hodiny a dni ukážu, či je možný pokrok. Dodal, že do rokovaní sú výrazne zapojení osobitný vyslanec Steve Witkoff, Jared Kushner a viceprezident JD Vance.
🇺🇸 Americký akciový trh (Wall Street)
- Hlavné indexy na Wall Street zaznamenali straty po tom, čo pri otvorení najprv rástli. Prerušili tak sériu takmer každodenných historických maxím z posledných týždňov. Počas seansy kontrakt US500 (S&P 500) klesol približne o 0,1 % a kontrakt US100 (Nasdaq 100) stratil 0,3 %, zatiaľ čo kontrakt US30 (Dow Jones) vzrástol približne o 0,4 %.
- Pokles viedli veľké banky, zatiaľ čo rally predtým silno rastúcich výrobcov čipov sa zastavila. Podľa dát BofA Securities zaznamenal technologický sektor minulý týždeň najväčší odlev retailového kapitálu od decembra.
- Analytici Goldman Sachs zvýšili svoj výhlaď pre index S&P 500 ku koncu roka na 8 000 bodov z predchádzajúcich 7 600 bodov. Dôvodom bola mimoriadne silná sezóna tržieb za 1. štvrťrok. Pripojili sa tak k Morgan Stanley a Deutsche Bank, ktoré tiež cielia na hranicu 8 000 bodov.
- Firemná pozornosť: Akcie JPMorgan Chase & Co. a ďalších veľkých bánk klesli po komentároch Jamieho Dimona na konferencii Bernstein, kde naznačil, že náklady v roku 2026 môžu mierne prekročiť výhľady, zatiaľ čo výhlaď čistých úrokových výnosov (NII) zostáva nezmenený. Bank of America medzitým očakáva, že výnosy z predaja a obchodovania v 2. štvrťroku medziročne vzrastú približne o 15 %.
- Generálny riaditeľ Boeing Co. predstavil optimistický výhlaď. Očakáva vyššiu výrobu lietadiel 737 Max, certifikáciu oneskorených modelov a podporu zo strany výdavkov na obranu. Inde by zverejnenie tržieb spoločnosti Salesforce Inc. po zatváracom zvončeku mohlo rozhodnúť, či sa akcie vymaní z nedávnej stagnácie.
- Pred vysoko očakávaným trhovým debutom SpaceX upravila FTSE Russell pravidlá rýchleho zaradenia veľkých spoločností do svojich hlavných indexov.
- Lululemon Athletica Inc. súhlasila s vymenovaním troch nových členov predstavenstva, čím ukončila dlhodobý spor so zakladateľom Chipom Wilsonom. Blackstone Inc. zároveň poskytne financovanie až do výšky 1,3 miliardy USD pre Apogee Therapeutics Inc.
🇪🇺 Európske a britské akciové trhy
- Európsky index Stoxx 600 uzavrel bez zmeny a vymazal predchádzajúce zisky pod tlakom geopolitických správ. Technologický sektor (Stoxx Tech Index) stratil 1,2 %, ťahaný nadol polovodičovými akciami.
- Blue-chip index Eurostoxx 50 vzrástol o 0,11 %, ale futures na EU50 sa aktuálne obchodujú nižšie o 0,23 %.
📈 Makroekonomika a dlhopisy
- Americké hypotekárne sadzby vzrástli na najvyššiu úroveň od augusta, čo viedlo k poklesu žiadostí o hypotéky v týždni končiacom sa 22. mája.
- Investori sledujú štvrtkové údaje o osobných príjmoch a indexe výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ako aj piatkové správy o maloobchodných zásobách.
- Výnosy amerických 10-ročných štátnych dlhopisov zostali stabilné na 4,49 %.
- Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov sa nachádzali na 2,99 %, teda prakticky bez zmeny, zatiaľ čo výnosy britských dlhopisov klesli o dva bázické body na 4,86 %.
💱 Meny
- Pár EURUSD zostal stabilný na 1,1623, hoci predtým sa vďaka výraznejšiemu poklesu ropy priblížil k najvyšším úrovniam od polovice mája, teda k 1,1660.
- Britská libra voči doláru klesla o 0,2 % na 1,3421 USD.
- Japonský jen voči americkému doláru oslabil o 0,2 %, pričom pár USDJPY dosiahol úroveň 159,54.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy po vlne volatility výrazne klesli. Americká ropa WTI sa prepadla o 4,3 % na 89,5 USD za barel a dostala sa pod psychologickú hranicu 90 USD.
- Pre pondelkový sviatok dnes nebola zverejnená správa DOE o zásobách, zatiaľ čo správa API má byť zverejnená po zatváracom zvončeku.
- Iránska štátna televízia uviedla, že podľa návrhu dohody by k návratu do normálu v Hormuzskom prielive mohlo dôjsť už mesiac po podpise. Zároveň však objem lodí prechádzajúcich legálne alebo s vypnutými transpondérmi klesol v porovnaní s minulým víkendom.
- Ceny zlata dnes klesli až o 1,2 % a dotkli sa úrovne 4 450 USD, najnižšej hodnoty od konca marca.
- Ceny zemného plynu sa vrátili k silnej rally, keď dnes vzrástli takmer o 4 % a obchodovali sa nad 3,1 USD/MMBTU.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin zaznamenal pokles približne o 1,5 % a obchodoval sa na úrovni 74 800 USD.
- Ethereum stráca 1 % a klesá k úrovni okolo 2 050 USD.
