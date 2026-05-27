🛢️ Ropa Brent stráca 3 %

Po včerajšom cenovom odraze na energetickom trhu dnes sledujeme návrat k poklesom pre nádeje na dosiahnutie mieru v Iráne. Na začiatku dnešnej seansy investori optimisticky reagovali na správy o možnom diplomatickom prielome medzi Washingtonom a Teheránom. Napriek jasnému zlepšeniu trhového sentimentu však fyzická situácia v strategickom Hormuzskom prielive zostáva prakticky bez zmeny. Lodná doprava je stále drasticky obmedzená a v regióne naďalej dochádza k pravidelným vojenským stretom.
Prudké poklesy cien ropy
Správy o možnej mierovej dohode viedli k prudkému výpredaju na palivových burzách. Ako to vyzerá zo štatistického hľadiska?
Cena ropy Brent krátko klesla pod úroveň 92 USD za barel, najnižšie za posledný mesiac, neskôr sa však vrátila k 94 USD za barel. Na týždennej báze ceny strácajú viac ako 6 %, zatiaľ čo od začiatku mesiaca ide o pokles až o 15 %.
Americký benchmark, teda ropa WTI s dodaním v júli, zaznamenal ešte hlbší pokles, ktorý v jednej chvíli presahoval 5 %. Aktuálne je pokles obmedzený na 3,5 % a cena sa vracia mierne nad 90 USD za barel.
Ropa by mohla zaznamenať najväčší pullback od apríla 2025. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Návrh dohody vyvoláva optimizmus
Zdrojom dnešného poklesu cien boli správy iránskej štátnej televízie, ktorá oznámila, že získala neoficiálny návrh dočasnej mierovej dohody medzi USA a Iránom. Podľa ustanovení tohto dokumentu by sa komerčná doprava a tok lodí cez Hormuzský prieliv mali vrátiť do normálu do jedného mesiaca od dokončenia dohody. Návrh okrem iného počíta s tým, že americké sily zrušia námornú blokádu uvalenú na iránske prístavy a stiahnu svoje námorníctvo z vôd obklopujúcich Irán. Zrušenie blokád by mohlo viesť k náhlemu prílevu veľkého počtu barelov na globálny trh s palivami.
Treba však pripomenúť, že dohoda zatiaľ nebola uzavretá a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varoval, že dopracovanie finálnej dohody môže trvať najmenej niekoľko dní. Navyše sa v posledných približne desiatich týždňoch objavilo už niekoľko podobných vyhlásení, takže nemožno vylúčiť, že súčasné pohyby sú iba korekciou pred ďalšou rastovou vlnou v bočnom trende, ktorý trvá od 8./9. marca.
Stojí za zdôraznenie, že medzi hlavné sporné body patrí požiadavka Iránu na okamžité rozmrazenie polovice z 24 miliárd USD zmrazených aktív a neochota Teheránu zabezpečiť úplne voľnú plavbu bez účtovania poplatkov za navigačné služby. Samotný Irán uviedol, že v poslednom čase umožnil prejazd niekoľkým desiatkam lodí. Objavili sa aj informácie o odplávaní dvoch supertankerov. Na druhej strane ide iba o kvapku v mori potrieb globálneho ropného trhu.
Treba zdôrazniť, že odplávanie týchto tankerov znamenalo prvý prípad za týždeň, keď boli cez prieliv prepravené 4 milióny barelov ropy nepodliehajúcej sankciám, hoci celková utorková prevádzka skončila na iba 5 plavidlách pohybujúcich sa v oboch smeroch. Analytici energetického trhu zdôrazňujú, že toto dočasné zvýšenie môže byť rýchlo vykompenzované úplnou absenciou plavidiel v nasledujúcich dňoch, keďže lode opúšťajú túto oblasť výhradne v organizovaných skupinách. Sledovanie prevádzky navyše sťažuje rozsiahle rušenie signálov AIS a skutočnosť, že plavidlá napojené na Irán bežne vypínajú svoje transpondéry, aby sa vyhli detekcii.
Ropa sa už nachádza v klesajúcom trende, čo naznačuje aj história napätia na ropnom trhu z rokov 1990 a 2022. Na druhej strane tá istá história ukazuje, že cesta k predkonfliktným úrovniam môže byť veľmi nerovnomerná a súčasná kríza na trhu s ropou je najväčšia v histórii. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technický pohľad
Z technického hľadiska sa na trhu s ropou Brent nachádzame v dôležitej situácii. Po prvé, niekoľko dní po sebe sme jasne pod 50-dňovým kĺzavým priemerom, čo by mohol byť dôležitý signál. SMA 50 zároveň naráža na inflexný bod, podobne ako tomu bolo v júli 2022.
Na druhej strane 100-periodový priemer stále rastie a zostáva pod aktuálnou úrovňou ropy. Zároveň sa zdá, že stabilizácia trhu po dosiahnutí mieru si bude vyžadovať udržanie cien aspoň v pásme 80–85 USD za barel, zatiaľ čo v roku 2022 nakoniec klesli dokonca pod 80 USD.
