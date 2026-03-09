Coinbase spúšťa regulované krypto futures v 26 európskych krajinách 📈

Coinbase začal postupne sprístupňovať regulované futures kontrakty používateľom Coinbase Advanced v 26 európskych krajinách. Ponuka je dostupná cez MiFID entitu (Markets in Financial Instruments Directive II), takže má byť regulovanou alternatívou k offshore platformám, ktoré boli v Európe pri derivátoch dlhodobo bežné.
Kde sa produkt spúšťa a ako je regulovaný
Rollout je zatiaľ určený pre oprávnených používateľov Coinbase Advanced a zahŕňa kroky ako KYC a kontrolu oprávnenosti/suitability. Coinbase uvádza, že služba ide cez MiFID entitu, pričom v európskych regulatorných informáciách je Coinbase Financial Services Europe Ltd uvedená ako regulovaná kyperským regulátorom CySEC (licencia 374/19).
Čo môžu používatelia v Európe obchodovať
Coinbase uvádza, že zákazníci budú môcť obchodovať krypto futures (od Bitcoinu po Solanu), ako aj akciové indexové futures, napríklad Mag7 + Crypto Equity Index Futures.
„Perpetual-style“ futures
-
Dlhodobé kontrakty s expiráciou 5 rokov
-
Hodinový funding mechanizmus
-
Denné vyrovnanie
Dated futures
-
Mesačná alebo štvrťročná expirácia
-
Denné preceňovanie podľa oficiálnych settlement cien
-
Pri držaní do expirácie sú cash-settled
Páka, poplatky a riziká
Coinbase uvádza až 10× páku na vybraných kontraktoch (vrátane BTC, ETH a akciových indexov) a približne 4×–5× na ďalších produktoch. Zároveň spomína poplatky od 0,02 % za kontrakt (bez niektorých burzových/clearingových poplatkov) a upozorňuje, že pákové deriváty môžu viesť k rýchlym stratám.
Prečo je to dôležité pre Coinbase a európsky krypto trh
Pre Coinbase ide o rozšírenie ponuky v duchu „everything exchange“ a o segment, ktorý môže ťažiť z vyššej volatility a aktivity traderov. V Európe zároveň rastie konkurencia, keďže viaceré veľké platformy hľadajú regulovanú cestu k derivátom naprieč EEA.
