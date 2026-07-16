Denné zhrnutie: 📉 Červený deň naprieč trhmi. Sektor AI sťahuje Wall Street nadol, drahé kovy pod tlakom

📈 Akciový trh
- Dnešnú seansu na Wall Street charakterizuje predajný tlak, pričom najdôležitejšie americké indexy zostávajú v červených číslach. Index S&P 500 stráca približne 0,4 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 klesá takmer o 1,5 %. Pokles zaznamenáva aj index Dow Jones, čo zodpovedá slabému trhovému sentimentu. Hlavným zdrojom slabosti zostáva rozsiahly výpredaj akcií spoločností z polovodičového sektora.
- TSMC zverejnila rekordné výsledky za druhý štvrťrok, zvýšila výhľad rastu tržieb na rok 2026 na viac ako 40 % a navýšila investičné plány. Tieto údaje potvrdzujú pretrvávajúci a mimoriadne silný dopyt po čipoch využívaných v oblasti umelej inteligencie. Napriek pozitívnym správam sa akcie spoločnosti aj širší polovodičový sektor dostali pod tlak, keďže investori očakávali ešte silnejšie výsledky a čoraz viac analyzujú, či sa masívne výdavky na rozvoj AI infraštruktúry premietnu do dostatočne vysokej ziskovosti.
- Dnes po skončení seansy sa investori dozvedia kvartálne výsledky spoločnosti Netflix. Akcie firmy už klesli približne o 45 % zo svojich historických maxím, takže trh bude venovať veľkú pozornosť tempu rastu tržieb, vývoju reklamného segmentu a budúcim podnikateľským vyhliadkam. Výsledková správa ukáže, či je súčasný výpredaj iba dôsledkom krátkodobých obáv, alebo predstavuje trvalú zmenu očakávaní voči streamovaciemu gigantovi.
- Európa zaznamenáva zmiešanú seansu. Britský index FTSE 100 rastie o viac ako 0,5 %, zatiaľ čo nemecký DAX stráca približne 0,5 %. Španielsky IBEX 35 klesá o 0,2 % a symbolický pokles zaznamenáva aj francúzsky CAC 40.
- Japonsko plánuje nakúpiť 27,5 tisíca procesorov Vera Rubin od spoločnosti Nvidia, aby vytvorilo vlastný model umelej inteligencie využívaný v robotike a znížilo závislosť od zahraničnej AI infraštruktúry. Projekt, ktorý vláda podporí sumou približne 2,4 miliardy USD, má urýchliť rozvoj domáceho AI ekosystému a posilniť pozíciu Japonska v globálnych technologických pretekoch.
📊 Makroekonomika a menová politika
- Predstaviteľka Fedu Lorie Loganová uviedla, že americká ekonomika zostáva silná a situácia na trhu práce je stabilná, inflácia sa však stále neuberá udržateľne smerom k 2 % cieľu. Podľa jej názoru môžu byť na lepšie vyváženie rizík potrebné mierne vyššie úrokové sadzby a jeden priaznivejší údaj CPI nepredstavuje dostatočný signál trvalého zmiernenia cenových tlakov.
- Loganová tiež upozornila, že investície do umelej inteligencie môžu v budúcnosti zvýšiť produktivitu, v súčasnosti však môžu dodatočne podporovať dopyt a inflačné tlaky.
- Údaje z americkej ekonomiky naďalej poukazujú na odolnosť spotrebiteľov aj trhu práce. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 208-tisíc oproti očakávaným 217-tisíc, čo potvrdzuje stabilnú situáciu v zamestnanosti.
- Maloobchodné tržby v júni medzimesačne vzrástli o 0,2 %, v súlade s očakávaniami. Údaje podporujú scenár mäkkého pristátia americkej ekonomiky a obmedzujú obavy z prudkého spomalenia. Mierny rast spotreby zároveň ukazuje, že domácnosti zostávajú opatrné. Pre Fed ide o argument na zachovanie súčasnej menovej politiky, keďže ekonomika zostáva silná, ale nevykazuje známky prehrievania.
🌍 Geopolitika
- Na Blízkom východe zostáva napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom vysoké. Obe strany pokračujú vo vojenských operáciách v okolí Hormuzského prielivu, ktorý Teherán označuje za „neprekročiteľnú červenú líniu“, a zároveň deklarujú pripravenosť na diplomatické rokovania. Napriek signálom o možných rozhovoroch konflikt ďalej eskaluje. USA rozširujú vojenské operácie a kroky zamerané na obmedzenie námornej dopravy, zatiaľ čo Irán odpovedá útokmi na ciele v regióne a varuje pred dôsledkami úderov na svoju infraštruktúru.
- Rastúce napätie v okolí jednej z najdôležitejších tranzitných trás pre ropu zvyšuje neistotu na globálnych trhoch a udržiava tlak na ceny energií. Irán varuje, že ďalšia eskalácia by mohla viesť k rozšíreniu konfliktu do ďalších štátov regiónu a narušiť fungovanie kľúčových obchodných trás. Investori sa obávajú, že prehlbujúca sa kríza by mohla viesť k vyšším nákladom na energie, problémom v globálnej námornej doprave a obnoveniu inflačných tlakov.
- Po útokoch dronov na iracký Irbíl americké veľvyslanectvo varovalo občanov USA pred zvýšenými rizikami a vyzvalo ich na mimoriadnu opatrnosť. Incident posilnil obavy, že by sa konflikt medzi USA a Iránom mohol rozšíriť do ďalších oblastí Blízkeho východu, čo ďalej zhoršuje náladu investorov.
🪙 Drahé kovy
- Trh s drahými kovmi zostáva pod predajným tlakom.
- Zlato stráca takmer 2 % a klesá pod 4 000 USD za uncu.
- Striebro si vedie ešte horšie, keď oslabuje približne o 3,5 % a klesá pod úroveň 56 USD za uncu.
🛢️ Komodity a energia
- Napriek geopolitickému napätiu na Blízkom východe ropné kontrakty klesajú.
- Ropa Brent stráca viac ako 1 % a pohybuje sa v oblasti 85 USD za barel.
- Ropa WTI sa pohybuje okolo 78 USD za barel.
- Kontrakty na zemný plyn Henry Hub (NATGAS) klesajú takmer o 3 %.
🪙 Kryptomeny
- Pod tlakom zostávajú aj digitálne aktíva.
- Bitcoin stráca približne 0,9 % a testuje oblasť 64 000 USD.
- Ethereum klesá približne o 2,5 % a prepadáva sa pod úroveň 1 900 USD.
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