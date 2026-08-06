Pšenica pokračuje v korekcii, klesla na najnižšiu úroveň od 10. júla 🚩 Sucho, El Niño a Čierne more zostávajú v centre pozornosti

Futures na pšenicu na burze Chicago Board of Trade korigujú časť svojho nedávneho rastu, ceny však zostávajú výrazne nad úrovňami zo začiatku roka. Po takmer štyroch rokoch nepretržitého poklesu sa ceny pšenice začali zotavovať, keďže investori si čoraz viac uvedomujú zhoršujúce sa fundamenty trhu. Tentoraz však problém nespôsobuje jediná udalosť, ale kombinácia sucha, narušenia exportu z oblasti Čierneho mora a rastúcej neistoty okolo globálnych dodávok hnojív.
Od začiatku roka 2026 futures na pšenicu vzrástli takmer o 25 %. Dôležité je, že tento rast sa odohral bez náhleho ponukového šoku, aký trh zažil po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Súčasná štruktúra trhu je podstatne komplexnejšia.
Na jednej strane investori započítavajú slabšie vyhliadky úrody v aktuálnej sezóne. Na druhej strane rastú logistické riziká spojené s exportom z oblasti Čierneho mora. Práve táto kombinácia vracia do cien futures na pšenicu rizikovú prémiu.
Čierne more sa opäť stáva problémom
Ruské raketové útoky na prístavy v Odese spolu s ukrajinskými útokmi na lode a infraštruktúru v Azovskom mori výrazne narušili export z regiónu. Zvýšené riziká pre ruské čiernomorské prístavy zároveň zvýšili náklady na prepravu aj poistenie. Dopad je už viditeľný v dátach, keďže celkový vývoz obilia z oblasti Čierneho mora bol na konci júla o viac než 40 % nižší ako pred rokom.
To je mimoriadne dôležité, pretože Rusko a Ukrajina spolu predstavujú približne 32 % svetového obchodu s pšenicou. Časť ukrajinského exportu možno presmerovať po železnici alebo cez Dunaj do rumunských prístavov, tieto trasy sú však drahšie a ich kapacita je obmedzená. Ani Rusko nemá jednoduchú alternatívu, keďže baltské a arktické prístavy sa nachádzajú ďaleko od hlavných pestovateľských oblastí a nie sú pripravené obslúžiť porovnateľné objemy.
Sucho začína negatívne ovplyvňovať globálnu produkciu
Druhým hlavným faktorom rastu cien je zhoršujúci sa výhľad počasia. Rozsiahle sucho zasiahlo veľkú časť severnej pologule a najnovšie prognózy USDA poukazujú na výrazný pokles produkcie u väčšiny najväčších svetových exportérov pšenice.
Kľúčové prognózy zahŕňajú:
- Produkcia siedmich najväčších svetových exportérov pšenice by mala v marketingovom roku 2026/27 klesnúť približne o 11 %.
- Svetový export pšenice by sa mal znížiť približne o 7 %.
- Produkcia pšenice v USA by mala klesnúť približne o 26 %, pričom export by sa mohol znížiť takmer o 15 %.
- Produkcia pšenice v Kanade by mala klesnúť približne o 15 %.
- Austrália by mala znížiť výmeru osevu pšenice približne o 12 % v dôsledku sucha a vysokých cien hnojív.
- Očakáva sa aj nižšia produkcia v Argentíne, hoci rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by mohol časť negatívnych rizík zmierniť.
Hoci vyhliadky úrody v Rusku a na Ukrajine zostávajú v porovnaní s ostatnými producentmi relatívne priaznivé, hlavným problémom už nie je samotná produkcia, ale schopnosť efektívne dostať obilie na svetové trhy. Logistické obmedzenia sa tak stávajú takmer rovnako dôležitým faktorom ako samotné výnosy úrody.
Trh začína započítavať vyššiu volatilitu
So zhoršovaním fundamentov trhu výrazne vzrástla aj implikovaná volatilita futures na pšenicu. Pred vypuknutím posledného konfliktu medzi USA a Iránom sa volatilita pohybovala pod svojím desaťročným priemerom. Uzavretie Hormuzského prielivu vyvolalo prudký nárast volatility, ktorá následne ustúpila po nádejach na trvalé prímerie. Od začiatku júla však volatilita opäť rastie.
Naznačuje to, že investori čoraz viac započítavajú riziko ďalších narušení dodávok, hoci fyzický nedostatok komodity sa zatiaľ neprejavil. Trh už nereaguje iba na aktuálnu situáciu v ponuke, ale aj na rastúcu pravdepodobnosť, že logistické problémy v najbližších mesiacoch ešte viac obmedzia globálnu dostupnosť pšenice.
Riziká pritom ďaleko presahujú samotnú pšenicu. Výpadky exportu ovplyvňujú aj ukrajinskú kukuricu a slnečnicový olej, zatiaľ čo Rusko zostáva významným dodávateľom hnojív vrátane močoviny, fosfátov a potaše. Pokračujúce napätie okolo Hormuzského prielivu zároveň zvyšuje obavy o globálne dodávky hnojív, čo môže zvýšiť náklady poľnohospodárskej výroby ďaleko za hranicami Európy.
Prečo je tento rast cien odlišný od roku 2022
Súčasný rast cien sa výrazne líši od ponukového šoku po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Vtedy trh reagoval na náhle prerušenie exportu z jedného z najdôležitejších svetových regiónov produkujúcich obilie, pričom ceny následne rýchlo klesli po vytvorení alternatívnych obchodných trás a obnovení časti exportu prostredníctvom Čiernomorskej obilnej iniciatívy.
Dnešné prostredie je odlišné. Hoci rast cien je miernejší, jeho fundamentálne príčiny sa zdajú byť podstatne trvalejšie. Nižšie úrody, obmedzenejšia dostupnosť hnojív, rastúce náklady na dopravu a pretrvávajúce geopolitické napätie sa navzájom posilňujú namiesto toho, aby išlo o izolované udalosti. Samostatne by pravdepodobne nestačili na vytvorenie výrazného býčieho trhu. Spoločne však postupne sprísňujú globálnu bilanciu pšenice a obnovujú štrukturálnu rizikovú prémiu.
Ak budú problémy s exportom z oblasti Čierneho mora pretrvávať a vyhliadky globálnej úrody sa budú naďalej zhoršovať, pšenica môže zostať jednou z fundamentálne najsilnejších poľnohospodárskych komodít počas druhej polovice marketingového roka 2026/27.
Graf pšenice (D1)
Poľnohospodárske komodity zostávajú jednou z tried aktív najcitlivejších na počasie a zároveň patria medzi najvolatilnejšie. Pšenica už skorigovala približne 10 % zo svojich nedávnych maxím, širší fundamentálny obraz však zostáva nezmenený. Ak sa po poslednej korekcii sentiment stabilizuje, kombinácia sprísňujúcich sa očakávaní na strane ponuky a zlepšujúcich sa fundamentov by mohla prilákať kupujúcich späť na trh.
Zdroj: xStation5
Komerční hedgeri zvyšujú zabezpečenie, fondy sa vracajú na dlhú stranu trhu
Najnovšia správa Commitment of Traders (COT) poukazuje na prehlbujúci sa rozdiel medzi dvoma najvplyvnejšími skupinami účastníkov trhu s pšenicou. Počas týždňa končiaceho 28. júla zvýšili fondy Managed Money svoje dlhé pozície o 10 962 kontraktov, zatiaľ čo krátke pozície vzrástli iba o 726 kontraktov. Dáta naznačujú, že špekulatívne fondy sú voči pšenici čoraz optimistickejšie a zvyšujú expozíciu v očakávaní ďalšieho rastu.
Zároveň komerční účastníci zvýšili svoje krátke pozície o 2 646 kontraktov a znížili dlhé pozície o viac než 5 000 kontraktov. Ide o typický jav na trhu poľnohospodárskych futures – vyššie ceny motivujú producentov a obchodníkov s obilím zabezpečiť budúci predaj, zatiaľ čo špekulatívny kapitál začína započítavať očakávania sprísňujúcej sa ponuky. Dôležité je, že takéto pozicionovanie nemožno automaticky považovať za medvedí signál. Historicky komerčné hedgingové pozície často rastú v počiatočných fázach dlhodobejších býčích trendov, keď producenti využívajú vyššie ceny na zaistenie budúcich príjmov.
Fondy stále obnovujú pozície, čo ponecháva priestor na ďalší rast
Napriek nedávnej vlne nákupov zostáva špekulatívne pozicionovanie ďaleko od extrémnych úrovní. Managed Money momentálne drží približne 85 000 dlhých kontraktov oproti približne 93 000 krátkym kontraktom, čo znamená, že skupina je stále v miernej čistej krátkej pozícii. Inými slovami, nedávne nákupy pravdepodobne predstavujú len počiatočnú fázu obnovovania pozícií, a nie záverečnú fázu špekulatívnej eufórie.
Z pohľadu trhu ide o dôležitý rozdiel. Ak sa budú vyhliadky svetovej úrody naďalej zhoršovať a problémy s exportom z oblasti Čierneho mora pretrvajú, špekulatívne fondy majú stále značný priestor na uzatváranie zostávajúcich krátkych pozícií a následný prechod do čistej dlhej pozície. Historicky práve tento postupný prechod z čistej krátkej do čistej dlhej pozície často predstavoval jeden z najsilnejších zdrojov rastového momenta pri futures na pšenicu obchodovaných na CBOT.
Zdroj: CFTC, CoT (28 July)
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