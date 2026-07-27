Denné zhrnutie: Čipová vojna ťaží Wall Street, ropa sa prepadá po prímerí medzi USA a Iránom ⭐

📈 Akciový trh
- Na Wall Street zostáva len málo stôp po počiatočnej eufórii, ktorú vyvolali správy o prímerí medzi USA a Iránom.
- Kľúčové americké indexy sa aktuálne obchodujú v červených číslach.
- S&P 500 klesá približne o 0,3 %, Nasdaq 100 stráca takmer 0,7 %, zatiaľ čo iba Dow Jones zostáva mierne v pluse.
- Tlak sa sústreďuje predovšetkým na polovodičový sektor a spoločnosti spojené s pamäťovým trhom.
- Micron klesá o viac než 5,5 %, Sandisk stráca takmer 12 % a Nvidia odpisuje vyše 5 %.
- Hyperscaleri si medzitým vedú o niečo lepšie a dnes rastú.
- Zhoršenie sentimentu vyvolali správy o pokroku Číny vo vývoji vlastného vybavenia na výrobu polovodičov, čo by v budúcnosti mohlo ohroziť pozíciu európskeho lídra ASML.
- Správy naznačujú, že Peking vyvíja domáce zariadenia DUV (Deep Ultraviolet Lithography), kľúčovú technológiu používanú pri výrobe pokročilých čipov.
- Tieto informácie zvýšili obavy investorov z rastúcej konkurencie v polovodičovom sektore a jej možného dopadu na budúce výsledky západných výrobcov.
- Technologické napätie medzi USA a Čínou navyše podčiarkol výrok Donalda Trumpa týkajúci sa konkurencie v AI: „Oni sledujú nás, my sledujeme ich.“
- Tieto slová boli interpretované ako signál, že strategický boj o dominanciu v AI a kľúčových technológiách zostáva jednou z hlavných tém trhu.
- Najväčší zásah preto utrpel segment AI a polovodičov, ktorý v posledných rokoch patril medzi hlavné rastové motory Wall Street.
- Investori sa obávajú, že rozvoj čínskeho čipového priemyslu by mohol obmedziť dlhodobú výhodu amerických a európskych technologických firiem.
- Seansa na starom kontinente skončila vo výrazne lepšej nálade.
- Sentiment na európskych akciách podporilo predovšetkým prímerie v Perzskom zálive, ktoré zmiernilo obavy z ďalšej eskalácie a tlaku na ceny energií.
- Britský FTSE 100 získal 0,4 %, rovnako ako francúzsky CAC 40.
- Nemecký DAX vzrástol o viac než 1,3 %, zatiaľ čo španielsky IBEX 35 uzavrel deň rastom o 0,8 %.
🌐 Geopolitika a makroekonomika
- Hlavným katalyzátorom diania na trhoch v prvej polovici dňa bolo jednoznačne zastavenie bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
- Donald Trump uviedol, že USA sa rozhodli zastaviť ďalšie údery proti Iránu po žiadosti sprostredkujúcich krajín, ktoré chceli dať rokovaniam ďalšiu šancu.
- Americký prezident naznačil, že s Iránom aktuálne prebiehajú intenzívne rozhovory, zároveň však upozornil, že čas na dosiahnutie prielomu je obmedzený.
- Trump súčasne zdôraznil, že ak dohoda nebude dosiahnutá, USA sú pripravené vrátiť sa k rozhodnej vojenskej akcii.
- Pre trhy to prináša predovšetkým zníženie krátkodobého tlaku spojeného s rizikom eskalácie konfliktu a možného rastu cien energií.
- Nižšie ceny ropy zmierňujú obavy z obnovenia inflácie, čo je pozitívny faktor pre rizikové aktíva a ovplyvňuje očakávania týkajúce sa budúcich rozhodnutí Fedu.
- Trhy však zároveň zostávajú opatrné, pretože súčasné prímerie zatiaľ neznamená trvalé vyriešenie konfliktu.
- Trumpova rétorika naznačuje, že ide skôr o dočasnú pauzu pre rokovania než o definitívny koniec vojenských akcií.
- Ak rozhovory zlyhajú, návrat napätia na Blízkom východe by sa mohol opäť premietnuť do rastu cien ropy a zhoršenia sentimentu na globálnych finančných trhoch.
- Trhy sa teraz sústreďujú na to, či diplomatické úsilie povedie k trvalej dohode medzi USA a Iránom.
- Udržanie prímeria by podporilo trhový sentiment vďaka nižšiemu geopolitickému riziku, menšiemu tlaku na ceny energií a slabším obavám z dopadu konfliktu na globálnu ekonomiku.
🛢️ Komodity
- Správy o prímerí sa okamžite premietli do ropného trhu, kde ceny ropy prudko klesli pre slabšie obavy z ďalšej eskalácie na Blízkom východe a možných výpadkov globálnych dodávok energií.
- Pokles geopolitickej rizikovej prémie vyvolal jasný výpredaj ropy Brent, ktorá reagovala na vyhliadky zmiernenia napätia medzi Washingtonom a Teheránom.
🪙 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovov prevláda opatrne vyvážený optimizmus.
- Futures na zlato rastú približne o 0,5 % a približujú sa k úrovni 4 100 USD.
- Futures na striebro pridávajú 0,7 % a pohybujú sa okolo 58 USD.
🪙 Kryptomeny
- Pozitívny sentiment je viditeľný aj na trhu digitálnych aktív.
- Bitcoin získava približne 0,3 % a testuje úroveň 65 000 USD.
- Ethereum rastie takmer o 1 % a obchoduje sa okolo 1 940 USD.
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