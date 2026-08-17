- Kakao dnes rastie približne o 1 až 2 % k úrovni 5 850 USD, keďže trh sa opäť sústreďuje na riziká ponuky v západnej Afrike.
- Rast podporujú obavy o úrodu v Pobreží Slonoviny a Ghane, nižšie odhady produkcie, pokles zásob ICE, slabší dolár a možné komplikácie pri vývoze do EÚ pre nové pravidlá proti odlesňovaniu.
- Na druhej strane rast brzdia stále vysoké príchody kakaa do prístavov, lepšia fyzická dostupnosť a riziko slabšieho dopytu zo strany výrobcov čokolády.
- COT report ukazuje mierne medvedí signál, keďže fondy Managed Money navyšujú čisté short pozície, no komerční účastníci svoje short hedge pozície mierne znižujú.
- Kakao dnes rastie približne o 1 až 2 % k úrovni 5 850 USD, keďže trh sa opäť sústreďuje na riziká ponuky v západnej Afrike.
- Rast podporujú obavy o úrodu v Pobreží Slonoviny a Ghane, nižšie odhady produkcie, pokles zásob ICE, slabší dolár a možné komplikácie pri vývoze do EÚ pre nové pravidlá proti odlesňovaniu.
- Na druhej strane rast brzdia stále vysoké príchody kakaa do prístavov, lepšia fyzická dostupnosť a riziko slabšieho dopytu zo strany výrobcov čokolády.
- COT report ukazuje mierne medvedí signál, keďže fondy Managed Money navyšujú čisté short pozície, no komerční účastníci svoje short hedge pozície mierne znižujú.
Futures na kakao (COCOA) na ICE sú dnes volatilné a obchodujú sa približne o 1–2 % vyššie v blízkosti 5 850 USD, keďže sa trh opäť sústreďuje na riziká ponuky v západnej Afrike. Hlavné obavy sa týkajú výhľadu úrody 2026/27 v Pobreží Slonoviny a Ghane, kde nepravidelné zrážky, nedostatok slnečného svitu a riziká spojené s El Niño zhoršujú podmienky pre vývoj kakaových strukov - čo sa prelieva aj do ceny kakaa na burze.
Rast podporujú aj nižšie odhady produkcie a znížené prognózy globálneho prebytku ponuky. Ďalším faktorom je nariadenie EÚ proti odlesňovaniu, ktoré môže pre požiadavky na geolokáciu a dohľadateľnosť skomplikovať vývoz časti kakaa do Európy. Trh tiež sleduje postupný pokles zásob monitorovaných burzou ICE a slabší americký dolár, ktorý zlepšuje kúpnu silu zahraničných účastníkov trhu.
Na druhej strane rast obmedzujú stále vysoké príchody kakaa do prístavov a relatívne dobrá fyzická dostupnosť komodity. Ghana uviedla, že produkcia v sezóne 2025/26 dosiahla 750 000 ton, medziročne o 25,6 % viac. Ďalším rizikom zostáva dopyt, keďže niektorí výrobcovia čokolády po období veľmi vysokých cien znižujú spotrebu kakaa alebo upravujú receptúry svojich výrobkov. Pre hlbší pohľad na trh s kakaom sa oplatí pozrieť na najnovší report Commitment of Traders.
Čo ukazuje COT pozicionovanie na trhu s kakaom?
Najnovší COT report ukazuje, že fondy v kategórii Managed Money zostávajú na kakau čisto short a svoj medvedí postoj ďalej zvýšili. K 11. augustu držali 22 955 long kontraktov oproti 29 622 short kontraktom, čo znamená čistú pozíciu -6 667 kontraktov. Počas týždňa vzrástli short pozície o 2 147 kontraktov, zatiaľ čo long pozície sa zvýšili len o 150, takže čisté špekulatívne pozicionovanie sa zhoršilo takmer o 2 000 kontraktov.
Iný obraz ponúka kategória Producer/Merchant/Processor/User, ktorá zastupuje komerčných účastníkov priamo zapojených do fyzického trhu s kakaom. Komerčné subjekty držali 53 235 long kontraktov a 73 711 short kontraktov, čo predstavuje čistú pozíciu približne -20 476 kontraktov, hoci ich short prevaha sa v poslednom týždni mierne znížila. Short pozície klesli o 3 717 kontraktov, zatiaľ čo long pozície sa znížili o 3 285, takže čistá pozícia skupiny sa stala o niečo menej negatívna.
- Managed Money (veľkí špekulanti) zvýšila čistú short prevahu, čo poukazuje na pokračujúcu opatrnosť fondov voči výhľadu ceny kakaa.
- Commercials (producenti a ďalší účastníci fyzického trhu, ktorí využívajú futures najmä na zaistenie) zostávajú výrazne čisto short, ale časť svojich short hedge pozícií obmedzili.
- Open interest klesol o 12 507 kontraktov, čo naznačuje skôr širší útlm aktivity na trhu než agresívne budovanie nových pozícií.
- Celkovo oba segmenty vysielajú mierne medvedí špekulatívny signál, ale nie extrémny: fondy navyšujú shorty, zatiaľ čo komerční účastníci svoju čistú short expozíciu nezvyšujú.
V praxi je v tejto chvíli najdôležitejším signálom správanie Managed Money — špekulatívne fondy sa prikláňajú čoraz výraznejšie k poklesu. Komerčné pozicionovanie nemožno interpretovať ako jednoduchý medvedí signál, pretože producenti a spracovatelia používajú futures predovšetkým na zaistenie svojej expozície voči fyzickému kakau a ich prirodzená pozícia je často čisto short.
Zdroj: CFTC
COCOA (interval D1)
Zdroj: xStation5
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