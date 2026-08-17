Groq po dohode s Nvidiou stratil polovicu hodnoty 📉

- Groq získal 350 miliónov USD pri valuácii 3,5 miliardy USD, čo je výrazný pokles oproti minuloročným 6,9 miliardy USD.
- Firma mení stratégiu: od vývoja vlastného AI hardvéru sa posúva k prevádzke AI dátových centier a inference infraštruktúry.
- Do nového kola sa má zapojiť aj Nvidia, ktorá už s Groq uzavrela licenčnú dohodu a získala jeho zakladateľa aj ďalších kľúčových ľudí.
- Kľúčové bude, či Groq dokáže rýchlo vybudovať kapacitu dátových centier a získať veľkých zákazníkov, keďže inference sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou AI infraštruktúry.
- Groq získal 350 miliónov USD pri valuácii 3,5 miliardy USD, čo je výrazný pokles oproti minuloročným 6,9 miliardy USD.
- Firma mení stratégiu: od vývoja vlastného AI hardvéru sa posúva k prevádzke AI dátových centier a inference infraštruktúry.
- Do nového kola sa má zapojiť aj Nvidia, ktorá už s Groq uzavrela licenčnú dohodu a získala jeho zakladateľa aj ďalších kľúčových ľudí.
- Kľúčové bude, či Groq dokáže rýchlo vybudovať kapacitu dátových centier a získať veľkých zákazníkov, keďže inference sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou AI infraštruktúry.
Spoločnosť Groq získala v novom investičnom kole približne 350 miliónov USD pri valuácii 3,5 miliardy USD. To je približne polovica hodnoty, na ktorú bola firma ocenená ešte vlani v septembri, keď dosiahla valuáciu 6,9 miliardy USD.
Pokles ocenenia prichádza po tom, čo Nvidia uzavrela s Groq licenčnú dohodu a zároveň získala zakladateľa a generálneho riaditeľa Jonathana Rosse aj ďalších kľúčových zamestnancov. Groq sa tak od pôvodnej stratégie vývoja vlastného hardvéru konkurujúceho Nvidii posúva smerom k prevádzke AI dátových centier a inference infraštruktúry.
Nvidia sa zúčastňuje nového kola
Nové financovanie vedie investičná spoločnosť Disruptive a podľa zástupcu Groq sa má zúčastniť aj samotná Nvidia.
Groq bol od svojho založenia v roku 2016 vnímaný ako jeden z ambicióznych startupov, ktoré sa snažili konkurovať Nvidii vlastným hardvérom pre umelú inteligenciu. Po minuloročnej licenčnej dohode však firma prišla o časť kľúčového vedenia a musela svoju stratégiu výrazne prehodnotiť.
Nový smer sa teraz opiera o silný dopyt po výpočtových kapacitách potrebných pre inference, teda samotnú prevádzku už natrénovaných AI modelov.
Groq chce viac než 200 MW kapacity dátových centier
Firma plánuje časť nového kapitálu využiť na rozšírenie celkovej kapacity dátových centier na viac než 200 megawattov do budúceho roka.
Groq už v júni získal ďalších 650 miliónov USD, ktoré mali financovať práve prechod k modelu dátových centier. Pri tomto kole firma valuáciu upravila, konkrétnu sumu však vtedy nezverejnila.
Súčasné kolo tak dáva jasnejšiu predstavu o tom, ako investori po odchode kľúčových ľudí a zmene podnikateľského modelu novo oceňujú Groq.
Inference sa stáva kľúčovou vrstvou AI infraštruktúry
Podľa výkonného predsedu Groq Alexa Davisa bude inference jednou z najdôležitejších častí celého AI ekosystému.
Keď sa modely dostanú do širšieho firemného aj spotrebiteľského využitia, náklady už nebudú iba v ich trénovaní, ale čoraz viac aj v ich každodennej prevádzke. To vytvára dlhodobý dopyt po dátových centrách, čipoch a výpočtovej kapacite.
Groq preto stavia na tom, že aj keď už priamo nekonkuruje Nvidii v rovnakom rozsahu ako predtým, môže získať silnú pozíciu práve ako poskytovateľ infraštruktúry pre prevádzku AI modelov.
Výrazne nižšia valuácia ukazuje zmenu investičného príbehu
Pokles ocenenia zo 6,9 na 3,5 miliardy USD je výrazný a ukazuje, že trh firmu po zmene stratégie vníma inak než pred rokom.
Na druhej strane účasť Nvidie a schopnosť získať ďalšie stovky miliónov dolárov potvrdzujú, že investori stále vidia potenciál v infraštruktúrnej časti AI trhu.
Pre Groq tak bude kľúčové, či dokáže rýchlo vybudovať dostatočnú kapacitu dátových centier a získať dlhodobé kontrakty s veľkými vývojármi AI modelov. Ak sa inference skutočne stane dominantnou vrstvou AI infraštruktúry, súčasná zmena stratégie môže firme otvoriť nový rastový priestor.
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