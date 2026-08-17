AI boom prináša nový typ futures. Investori budú môcť obchodovať výpočtovú kapacitu 🧠

Americká Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) sa pripravuje otvoriť verejnú diskusiu o novom type derivátov naviazaných na výpočtovú kapacitu. Tá sa s rýchlym rozvojom umelej inteligencie stáva čoraz dôležitejším a zároveň nedostatkovým zdrojom.
Regulátor minulý týždeň odoslal žiadosť o verejné pripomienkovanie na posúdenie Bielemu domu. Tento krok prichádza v čase, keď veľké burzy pripravujú vlastné futures kontrakty, ktorých podkladovým aktívom nebude ropa, zlato ani elektrina, ale práve výpočtový výkon využívaný pre AI.
CME chce spustiť prvé kontrakty už v októbri
CME Group minulý týždeň oznámila, že plánuje 5. októbra uviesť dva futures kontrakty na výpočtovú kapacitu, ak získa potrebné regulačné schválenie.
Podkladové indexy pre nové produkty má poskytovať spoločnosť Silicon Data. Cieľom je vytvoriť štandardizovaný trh, ktorý umožní obchodovať budúcu cenu výpočtového výkonu podobným spôsobom, ako sa dnes obchodujú energetické alebo iné komoditné futures.
Vlastné produkty pripravujú aj Intercontinental Exchange (ICE) a Architect Financial Technologies. Architect už podobné kontrakty ponúka mimo Spojených štátov.
Nedostatok výpočtového výkonu vytvára potrebu zaistenia
Za vznikom nového trhu stoja predovšetkým masívne investície do umelej inteligencie. Vývojári AI potrebujú čoraz väčšie množstvo výpočtového výkonu na trénovanie aj prevádzku modelov, zatiaľ čo výstavba dátových centier a dostupnosť pokročilých čipov nedokážu vždy držať krok s dopytom.
Cena výpočtovej kapacity sa tak stáva významným nákladom pre celý AI sektor. Futures by mohli prevádzkovateľom dátových centier, cloudovým spoločnostiam aj vývojárom AI umožniť zaistiť budúcu cenu výpočtového výkonu a znížiť neistotu spojenú s jeho dostupnosťou.
Súčasne by vznikol nový trh pre investorov a špekulantov, ktorí by mohli obchodovať očakávania ďalšieho vývoja cien AI infraštruktúry bez nutnosti priamo vlastniť dátové centrá alebo čipy.
Regulátor má stále otázky
Plány jednotlivých búrz zatiaľ podliehajú regulačnému schváleniu a iniciatíva CFTC ukazuje, že okolo novej triedy derivátov zostávajú nevyriešené otázky.
Po dokončení kontroly zo strany Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu by CFTC mohla začať verejné pripomienkové konanie v dĺžke 30 alebo 60 dní. Získané pripomienky môžu následne ovplyvniť pravidlá, podľa ktorých budú tieto kontrakty fungovať.
Zatiaľ nie je jasné, či tento proces ovplyvní plánované októbrové spustenie kontraktov CME.
Z výpočtového výkonu sa stáva ekonomická komodita
Vznik futures na výpočtovú kapacitu ukazuje, ako rýchlo sa mení ekonomika okolo AI. Výpočtový výkon už nie je iba technologickou otázkou, ale čoraz viac predstavuje strategický výrobný vstup, ktorého dostupnosť a cena môžu ovplyvňovať konkurencieschopnosť firiem.
Ak sa nový trh uchytí, mohol by postupne vytvoriť transparentnejší cenový benchmark pre AI compute a umožniť firmám lepšie riadiť náklady spojené s dátovými centrami a prevádzkou modelov.
Podobne ako energetické spoločnosti využívajú futures na zaistenie cien elektriny či zemného plynu, mohli by technologické spoločnosti v budúcnosti využívať deriváty na zaistenie ceny výpočtového výkonu.
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