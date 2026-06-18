Denné zhrnutie: Dolár na ročnom maxime, akcie rastú vďaka návratu chuti riskovať 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie
- Americké akciové indexy rastú vďaka úľave a návratu rizikového apetítu: Wall Street prudko posilnila po odznení tlaku po zasadnutí FOMC a po náraste chuti riskovať v reakcii na historické podpísanie mierovej dohody medzi USA a Iránom. Rast viedli futures na Nasdaq (US100: +2,0 % po rolloveri), nasledované indexom malých spoločností Russell 2000 (US2000: +1,3 % po rolloveri), indexom S&P 500 (US500: +0,9 % po rolloveri) a indexom Dow Jones (US30: +0,2 % po rolloveri).
🇪🇺 Európske akcie
- Európske indexy sa odrazili nahor napriek regionálnym rozdielom: Európske akciové trhy zaznamenali solídne oživenie, hoci medzi hlavnými a periférnymi indexmi boli viditeľné rozdiely. Široký index Euro Stoxx 50 viedol rast (EU50: +1,4 %), nasledovaný francúzskym CAC40 (FRA40: +1,4 %), talianskym FTSE MIB (ITA40: +1,1 %), nemeckým DAX-om (DE40: +1,0 %) a holandským AEX (NED25: +0,9 %). Naopak, futures na španielsky IBEX 35 (SPA35) zostali bez zmeny, zatiaľ čo britský FTSE 100 (UK100: -0,3 %) a poľský WIG20 (W20: -1,5 %) výrazne zaostávali za zvyškom Európy.
🏢 Správy zo spoločností
- Amazon mieri na trh AI čipov a vyzýva Nvidiu: Amazon údajne rokuje o priamom predaji svojich čipov Trainium externým dátovým centrám. Tento strategický posun by zmenil AWS z poskytovateľa uzavretej cloudovej infraštruktúry na priameho konkurenta na trhu čipov, čím by ohrozil dominantné postavenie Nvidie a podporil fragmentáciu hardvérového trhu.
- Apple upozorňuje na zdražovanie pre rastúce náklady na čipy: Odchádzajúci CEO Tim Cook uviedol, že zvyšovanie cien hardvéru je nevyhnutné pre neudržateľný rast cien pamätí. Silný dopyt po AI a narušenie dodávok hélia v dôsledku konfliktu na Blízkom východe môžu zvýšiť ceny smartfónov až o 20 %, čo by mohlo znamenať zdraženie pripravovaného iPhonu 18 až o 150 USD.
- Accenture spustil výpredaj v IT konzultingu po znížení výhľadu: Akcie Accenture stratili 16,7 % po slabších tržbách za tretí kvartál a znížení celoročného výhľadu rastu na 3 % až 4 %. Negatívny výhľad vyvolal výpredaj v celom odvetví pre obavy, že rýchle rozširovanie generatívnej AI vytláča tradičné rozpočty na technologické poradenstvo.
- BMW znížilo výhľad na päťročné minimum pre slabosť v Číne a rast nákladov: Akcie BMW klesli na najnižšie úrovne od konca roka 2020 po znížení výhľadu prevádzkovej marže automobilovej divízie na rok 2026 zo 4 % až 6 % na iba 1 % až 3 %. Pod vedením nového CEO Milana Nedeljkovića automobilka obvinila prudký pokles predaja v Číne a rast energetických nákladov súvisiacich s vojnou v Iráne. Varovanie zasiahlo aj Mercedes-Benz a Volkswagen, pričom vedenie upozornilo na zrýchlené náklady na reštrukturalizáciu, ktoré zasiahnu zisky v druhom polroku 2026.
🌍 Ekonomika a centrálne banky
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol na 226 tisíc: Počet nových žiadostí sa znížil o 4 tisíc na 226 tisíc, čo bolo v súlade s očakávaniami a potvrdilo stabilný trh práce. Hoci prepúšťanie zostáva historicky nízke, počet pokračujúcich žiadostí vzrástol na 1,81 milióna, čo naznačuje pomalšie opätovné zamestnávanie prepustených pracovníkov.
- Bank of England ponechala sadzbu na úrovni 3,75 % pri jastrabom hlasovaní: BoE ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni 3,75 %, pričom pomer hlasov bol 7:2. Menšina hlasovala za zvýšenie sadzieb a menový výbor zdôraznil pretrvávajúce inflačné tlaky a možné dopady rastu miezd aj napriek opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu.
- Švajčiarska národná banka ponechala sadzbu na 0 % a upozornila na kurz franku: SNB zachovala svoju základnú sadzbu na úrovni 0,0 %, čím dovŕšila celý rok nezmenenej politiky. Guvernér Martin Schlegel vyjadril pripravenosť aktívne zasiahnuť na devízovom trhu, aby zabránil príliš rýchlemu posilňovaniu švajčiarskeho franku.
- Norges Bank ponechala sadzbu na 4,25 % a naznačila ďalšie sprísnenie: Nórska centrálna banka ponechala sadzbu bez zmeny na úrovni 4,25 %, no vyslala jastrabí signál, keď uviedla, že na skrotenie pretrvávajúcej inflácie bude pravdepodobne potrebné ďalšie zvýšenie sadzieb na niektorom z nasledujúcich zasadnutí.
💱 Meny, energie a drahé kovy
- Forex – Dolárový index na viacmesačných maximách: Americký dolárový index vzrástol (USDIDX: +0,4 %) na najvyššiu úroveň od mája 2025, podporený včerajším jastrabím Dot Plotom Fedu a komentármi Donalda Trumpa o možnom zvyšovaní sadzieb. Najslabšími menami skupiny G10 boli škandinávske meny (USDSEK: +0,9 %, USDNOK: +1,4 %) a švajčiarsky frank (USDCHF: +0,8 %). USDJPY pokračoval nad úrovňou 160,00 (+0,6 %), libra oslabila po rozhodnutí BoE (GBPUSD: -0,5 %) a EURUSD klesol o 0,3 % na 1,1465.
- Energie – NATGAS prudko rastie po dátach EIA, ropa stabilná: Ropa mierne predĺžila nedávne straty, pričom futures na Brent (OIL) klesli o 0,6 % na 78,30 USD za barel, keď po mierovej dohode ustúpila geopolitická riziková prémia. Naopak, futures na zemný plyn (NATGAS) vyskočili o 2,9 % po veľmi priaznivej správe EIA, ktorá ukázala nižší než očakávaný týždenný nárast zásob o 73 Bcf (očakávanie: 76 Bcf), čím sa celkové zásoby dostali pod úroveň minulého roka.
- Drahé kovy – Silný dolár tlačí zlato a striebro nadol: Drahé kovy sa obchodovali výrazne v mínuse pod tlakom rastúcich reálnych výnosov a silného amerického dolára. Futures na zlato (GOLD) klesli o 0,6 % na 4 230 USD za uncu, zatiaľ čo futures na striebro (SILVER) stratili 2,7 % na 66,10 USD za uncu.
Amazon zvažuje predaj vlastných AI čipov externým zákazníkom a ohrozuje dominanciu Nvidie
US100 rastie pred víkendom o 2,7 % 🚀
NATGAS prudko rastie po správe EIA 📈 Zásoby spomaľujú rast
Akcia týždňa: KLA Corporation a ekonomika chýb v ére umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.