Denné zhrnutie – Dolár oslabuje kvôli očakávaniam zníženia sadzieb

- Americké akciové indexy dnes rozšírili zisky, aj keď v druhej polovici obchodovania časť z nich odovzdali. US500 sa pohybuje bez výraznej zmeny približne dve hodiny pred zatvorením trhov, US100 klesá o zhruba 0,1 % a US200 rastie o viac než 1 %.
- Silné zisky prišli počas ázijskej seansy, najmä na indexe najväčších čínskych spoločností a hongkonskom trhu. Európske trhy zaznamenali len mierne prírastky.
- Výrazný pohyb zaznamenali akcie spoločnosti CoreWeave, ktoré sa prepadli o viac než 18 %. Tento špecialista na AI infraštruktúru (GPU) síce oznámil prudký nárast tržieb, no čistý zisk neočakávane klesol. Morgan Stanley vydala odporúčanie Equalweight s cieľovou cenou 91 USD – čo je takmer o 30 % nižšie oproti dnešnej cene akcií.
- Americký dolár naďalej oslabuje v dôsledku rastúcich očakávaní zníženia sadzieb v USA, pričom EURUSD sa posunul nad úroveň 1,1700. Donald Trump a Scott Bessent opäť zdôraznili potrebu znižovania sadzieb – Trump navrhuje pokles na 1 %, Bessent podporuje zníženie približne o 1,5 percentuálneho bodu.
- Cena striebra vzrástla na 38,5 USD za uncu, čo predstavuje viac než 1,5 % nárast, podporený miernym rastom cien zlata a slabším dolárom, keďže obchodníci čoraz viac očakávajú znižovanie sadzieb v USA.
- Poľský HDP vzrástol medziročne o 3,4 % v súlade s očakávaniami trhu, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcim 3,2 %. Medzikvartálne ekonomika rástla o 0,8 %, čo bolo mierne pod odhadmi. Vládny cieľ rastu na úrovni 3,7 % by mohol pomôcť znížiť fiškálny deficit pod 6,0 %.
- Inflácia v Nemecku sa zhoduje s predbežným júlovo údajom a dosiahla 2,0 %, zatiaľ čo inflácia v Španielsku vzrástla na 2,7 % medziročne, čo znižuje pravdepodobnosť ďalších znížení sadzieb zo strany ECB v tomto roku.
- Ceny ropy pokračovali v poklese pred piatkovým stretnutím Trumpa s Putinom. Dáta DOE z USA ukázali nárast zásob ropy o 3 milióny barelov, čo výrazne prekonalo očakávania a stlačilo cenu WTI pod dôležitú technickú úroveň podpory.
- Futures na zemný plyn (NATGAS) na Henry Hub posilnili o takmer 2 % po nedávnych poklesoch, podporené stabilne vysokými zásobami v USA (približne 3 100 bcf) a najchladnejším augustom za posledných osem rokov. Rozvíjajúci sa hurikán v Atlantiku by mohol ďalej ochladiť teploty na východnom pobreží USA.
- Čínske akcie si vedú veľmi dobre na amerických trhoch – akcie Alibaby (BABA.US) rastú o viac než 3 %. Futures na HSCEI index sa zvyšujú o viac než 2,5 % vďaka zlepšeniu výhľadu vzťahov medzi USA a Čínou a očakávaniam oživenia čínskeho dopytu.
- Ethereum rastie o viac než 2 % na 4 700 USD a približuje sa k maximám z býčieho trhu z roku 2021. Analytici Standard Chartered vidia potenciál rastu až k 7 500 USD v tomto roku, čiastočne vďaka vyššiemu objemu transakcií na sieti Ethereum. Bitcoin sa naďalej konsoliduje okolo úrovne 120 000 USD.
- Trump naznačil, že nadchádzajúci summit na Aljaške s Putinom nebude riešiť možné územné ústupky Ukrajiny, pričom dodal, že takéto témy by sa mohli riešiť na budúcom summite za účasti Ukrajiny. Tiež uviedol, že čoskoro nominuje nového predsedu Fedu, pričom vo výbere zostávajú 3–4 kandidáti.
- Po uzavretí dnešného obchodovania na Wall Street oznámi kvartálne výsledky spoločnosť Cisco, zatiaľ čo počas ázijskej seansy budú zverejnené údaje z austrálskeho trhu práce.
