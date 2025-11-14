Zhrnutie výsledkovej sezóny v USA 🗽Čo ukazujú najnovšie údaje od FactSet

Napriek prebiehajúcej korekcii na Wall Street naznačujú údaje spoločnosti FactSet Research, že výsledková sezóna amerických verejne obchodovaných firiem zostáva silná. Nižšie sú uvedené hlavné zistenia platné k 7. novembru (po zverejnení výsledkov veľkých technologických firiem okrem Nvidie).
- Silná výsledková sezóna za Q3: Až 91 % spoločností z indexu S&P 500 už zverejnilo výsledky, pričom 82 % prekonalo očakávania zisku a 77 % očakávania tržieb — celkovo ide o veľmi priaznivé číselné obdobie.
- Ziskový rast naberá na sile: Zisky spoločností z indexu S&P 500 by mali v 3. štvrťroku medziročne vzrásť o 13,1 %. Ak sa tento údaj potvrdí, pôjde o štvrtý kvartál po sebe s dvojciferným rastom ziskov — čo poukazuje na stabilnú dynamiku amerických firiem.
- Revízie smerom nahor naprieč sektormi: Na začiatku kvartálu (30. septembra) sa rast ziskov odhadoval na 7,9 %. Spoločnosti však očakávania výrazne prekonali, čím sa zvýšil kombinovaný rastový ukazovateľ. Vďaka pozitívnym prekvapeniam na úrovni EPS hlási rast ziskov už 10 sektorov.
- Výhľad ostáva zmiešaný: S výhľadom na 4. kvartál vydalo 42 firiem negatívne očakávania EPS, zatiaľ čo 31 spoločností poskytlo pozitívne výhľady — čo naznačuje opatrnosť, ale nie vyložene pesimistický postoj.
- Oceňovanie nad dlhodobými priemermi: Index S&P 500 sa obchoduje za forwardové P/E na úrovni 22,7 — teda nad 5-ročným priemerom (20,0) aj 10-ročným priemerom (18,6). To signalizuje zvýšené ocenenia v porovnaní s historickými úrovňami.
Zdroj: FactSet
82 % spoločností prekonalo očakávania EPS a 77 % očakávania tržieb
- Výsledková sezóna za 3. štvrťrok prináša silné výsledky, ktoré výrazne prekonávajú očakávania analytikov. Nezvyčajne vysoký podiel spoločností v indexe S&P 500 prekvapuje pozitívne a celkový zisk indexu je vyšší ako pred týždňom aj oproti záverečným odhadom Q3.
- Už 91 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnilo výsledky a 82 % z nich prekonalo očakávania zisku na akciu — čo je nad 5-ročným priemerom (78 %) aj 10-ročným (75 %). Ak sa toto číslo potvrdí, pôjde o najlepší výsledok od Q3 2021.
- Veľkosť prekvapení je taktiež zdravá — zisky v priemere prekonávajú očakávania o 7 %, čo je v súlade s 10-ročným priemerom a len mierne pod 5-ročným trendom (8,4 %).
- Index S&P 500 momentálne smeruje k medziročnému rastu ziskov o 13,1 % za Q3, čo by znamenalo štvrtý kvartál po sebe s dvojciferným rastom. Tento údaj postupne rástol z 7,9 % (na konci Q3) a 10,7 % (pred týždňom) vďaka silnejším výsledkom firiem.
- Za posledný týždeň priniesli najväčšie pozitívne prekvapenia spoločnosti z priemyslu, finančného sektora a zdravotníctva, čo posunulo rastový ukazovateľ vyššie.
- Od 30. septembra k rastu ziskov najviac prispeli sektory financie, informačné technológie a spotrebný sektor. Slabé výsledky v oblasti komunikačných služieb tieto zisky čiastočne vyvážili.
- Silné sú aj tržby: Spoločnosti prekonávajú odhady výnosov vo výrazne vyššej miere než historicky a mnoho z nich vykazuje výrazný medziročný rast.
Pretrvá silný rastový trend?
- Ak S&P 500 nakoniec dosiahne 13,1 % rast ziskov za Q3, pôjde o štvrtý kvartál po sebe s dvojciferným medziročným rastom a deviaty po sebe s pozitívnym rastom ziskov — čo poukazuje na trvalú silu korporátnej sféry v USA.
- Osem z jedenástich sektorov vykazuje medziročný rast ziskov, pričom najsilnejšími ťahúňmi sú informačné technológie, financie, utility, materiály a priemysel.
- Naopak, tri sektory zaznamenávajú pokles — najslabší je sektor komunikačných služieb.
- Na strane tržieb: 77 % spoločností prekonalo odhady výnosov — vysoko nad 5-ročným priemerom (70 %) aj 10-ročným (66 %). Agregované tržby sú o 2,1 % vyššie ako odhady — čo zodpovedá 5-ročnému priemeru a presahuje 10-ročný (1,4 %).
- Za posledný týždeň podporili celkový rast výnosov najmä silnejšie než očakávané výsledky vo finančnom sektore a sektore spotrebného tovaru.
- Od konca Q3 najväčšími prispievateľmi k rastu výnosov boli spoločnosti zo zdravotníctva, financií a spotrebného sektora — čo naznačuje širokú rastovú dynamiku naprieč cyklickými aj defenzívnymi skupinami.
Rast tržieb zrýchľuje
- Kombinovaný rast výnosov indexu S&P 500 za tretí kvartál stúpol na 8,3 %, oproti 7,9 % minulý týždeň a 6,3 % na konci Q3. Ak sa táto úroveň potvrdí, pôjde o najsilnejší medziročný rast tržieb od Q3 2022 (11 %) a zároveň 20. štvrťrok po sebe s pozitívnym medziročným rastom výnosov.
- Všetkých jedenásť sektorov vykazuje medziročný rast tržieb — najviac sa darí informačným technológiám, zdravotníctvu a komunikačným službám, čo naznačuje širokú silu naprieč indexom.
- Analytici do budúcnosti predpovedajú rast ziskov o 7,5 % vo 4. kvartáli 2025, 11,8 % v Q1 2026 a 12,7 % v Q2 2026. Za celý rok 2025 trhový konsenzus očakáva rast ziskov o 11,6 %.
- Index S&P 500 sa aktuálne obchoduje s forwardovým P/E na úrovni 22,7 — nad 5-ročným priemerom (20,0) aj 10-ročným (18,6), hoci mierne pod hodnotou 22,8 zaznamenanou na konci Q3.
- V nadchádzajúcom týždni má hospodárske výsledky za Q3 zverejniť ešte 11 spoločností z indexu S&P 500 — vrátane dvoch členov indexu Dow Jones Industrial Average.
Prekročenie EPS zostáva silné
- Z indexu S&P 500 už 91 % spoločností zverejnilo čísla za Q3. Z toho 82 % prekonalo odhady zisku na akciu, 3 % ich naplnilo a 15 % zaostalo.
- Miera prekonania EPS na úrovni 82 % je nad úrovňami z posledného roka (77 %), 5 rokov (78 %) aj 10 rokov (75 %).
- Ak sa tento údaj potvrdí, pôjde o najvyššiu mieru prekonania od Q3 2021.
- Najúspešnejšie sektory v prekonaní EPS odhadov:
- Zdravotníctvo – 93 %
- Spotrebný tovar – 93 %
- Informačné technológie – 92 %
- Financie – 89 %
- NajsLabší sektor: Komunikačné služby – 62 %
Veľkosť prekvapení v ziskoch
- Spoločnosti reportujú v priemere zisky o 7,0 % vyššie než predpokladané — v súlade s 10-ročným priemerom, mierne pod 1- a 5-ročnými priemermi.
- Najväčšie pozitívne prekvapenie vykazuje priemyselný sektor, kde zisky prekonali očakávania v priemere o 15,6 %. Medzi hlavné príklady patria:
- Southwest Airlines (0,11 USD vs. –0,04 USD)
- Uber Technologies (3,11 USD vs. 0,69 USD)
- UPS (1,74 USD vs. 1,29 USD)
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Alibaba predstavila nový chatbot Qwen a agresívne vstupuje do AI pre spotrebiteľov
Airbus oslavuje víťazstvo: získal zákazku na 150 lietadiel od flydubai
Týždenný program streamov XTB
Akzo Nobel a Axalta spoja sily: vzniká nový náterový gigant za 25 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.