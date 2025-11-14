Výpredaj akcií Alibaba pokračuje pre obavy Bieleho domu o národnú bezpečnosť📌

Čínsky technologický gigant Alibaba (BABA.US) bol podľa spravodajských informácií uvedených v memorande Bieleho domu identifikovaný ako poskytovateľ technologickej podpory pre vojenské „operácie“ Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády, ktoré sú zamerané na Spojené štáty. Memorandum — zdieľané s Financial Times — obsahuje novo odtajnené „prísne tajné“ informácie, ktoré podrobne opisujú, ako spoločnosť dodáva schopnosti, ktoré Washington považuje za hrozbu pre bezpečnosť USA.
Napriek pevným výsledkom, silnému rastu tržieb a pokračujúcemu vývoju v oblasti umelej inteligencie pokračuje výpredaj akcií Alibaba aj dnes. Obavy z národnej bezpečnosti a možného zhoršenia obchodných vzťahov medzi USA a Čínou tlačia akcie nadol. Alibaba sa k obvineniam zatiaľ nevyjadrila. Od historického maxima z októbra 2025 akcie klesli už takmer o 25 %.
Zdroj: xStation5
