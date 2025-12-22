Denné zhrnutie: Dolár oslabuje, ropa sa zotavuje v dôsledku napätia medzi USA a Venezuelou (22.12.2025)

- Wall Street smeruje ku koncu pondelkovej seansy v zelených číslach a nadväzuje na rast z konca minulého týždňa. Lídrom rastu je index malých firiem Russell 2000 (US2000: +1,4 %), zatiaľ čo S&P 500 pridáva približne 0,6 % a Nasdaq aj DJIA rastú o zhruba 0,5 %.
- Nvidia plánuje začať dodávky čipov H200 do Číny vo februári 2026, ešte pred lunárnym novým rokom, s využitím existujúcich zásob. Správa zapadá do postupného uvoľňovania amerických vývozných obmedzení a bola pozitívne prijatá investormi (NVDA.US: +1,3 %).
- Napätie medzi USA a Venezuelou rýchlo eskaluje po tom, čo americká pobrežná stráž zadržala venezuelské tankery, obvinila Caracas z obchádzania sankcií a financovania drogového zločinu. Venezuela v reakcii oznámila zámer podať sťažnosť na OSN. Konflikt sa vyostruje spolu s rastúcou vojenskou prítomnosťou USA v Karibiku.
- Podľa predstaviteľa Fedu Stephena Mirana obsahovali nedávne údaje o inflácii v USA – najmä v oblasti bývania – anomálie súvisiace s vládnym shutdownom. Dodal, že nevidí známky recesie, no riziká by mohli narásť, ak Fed nebude pokračovať v znižovaní sadzieb.
- Isabelle Schnabel z ECB medzitým uviedla, že v eurozóne nie je v dohľadnej dobe pravdepodobné ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
- Európske trhy boli väčšinou v mínuse. Francúzsky CAC40 (FRA40: -0,36 %) zaostal pre politické riziko okolo rozpočtu. Straty zaznamenali aj ITA40 (-0,3 %), SPA35 (-0,2 %), UK100 (-0,1 %) a NED25 (-0,1 %). Nemecký DE40 vzrástol o 0,05 %, zatiaľ čo poľský W20 pridal ďalších 0,6 %.
- Eufória na trhu s drahými kovmi pokračuje, podporená holubičími očakávaniami voči Fedu v roku 2026 a eskalujúcim konfliktom medzi USA a Venezuelou. Zlato vyskočilo o 2,2 % na nové historické maximum 4 435 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stúplo o 2 % na 68,50 USD za uncu.
- Na devízových trhoch zaznamenáva dolarový index najväčší pokles za viac než týždeň (USDIDX: -0,4 %). Antipódske meny vedú zisky v rámci G10 (AUDUSD, NZDUSD: okolo +0,8 %), zatiaľ čo libra posilňuje po súlade HDP s očakávaniami (GBPUSD: +0,6 %). EURUSD vymazáva straty z minulého týždňa a rastie o 0,3 % na 1,175.
- Konflikt medzi Venezuelou a USA tlačí ceny ropy Brent a WTI nahor (približne +2,3 %). Naopak NATGAS klesá o približne 4,7 % kvôli teplejším predpovediam do 6. januára a rekordnej produkcii v USA na úrovni 109,9 miliardy kubických stôp denne.
- Bitcoin rastie o 1,1 % na 89 500 USD, zatiaľ čo Ethereum posilňuje o 1,15 % na 3 035 USD.
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.