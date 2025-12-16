Denné zhrnutie: Dolár stráca pôdu po NFP; OIL.WTI na najnižšej úrovni od roku 2021 💡

Akcie v USA pokračujú v poklesoch po tom, čo administratíva Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatreniami voči EÚ kvôli daniam uvaleným na americké technologické firmy. Biely dom označil ako potenciálne ciele Accenture, Siemens a Spotify, ktoré by mohli čeliť novým clám alebo obmedzeniam.
Európska únia čoraz častejšie používa regulačné nástroje a finančné sankcie proti americkým Big Tech firmám. V roku 2024 priniesli pokuty viac príjmov než dane zaplatené európskymi technologickými spoločnosťami. V rokoch 2024–2025 by Apple, Meta, LinkedIn, X a Google mali zaplatiť miliardy eur. Pokuty sa vypočítavajú z globálnych tržieb materských spoločností, takže možnosti ich účtovnej optimalizácie sú obmedzené. Ich dopad na ocenenia firiem je rozložený v čase, keďže trh riziko diskontuje postupne. Konflikt pramení z rozdielnych modelov podnikania (kvázi-monopoly a spracovanie dát vs. regulácia, ochrana súťaže a spotrebiteľov). Z pohľadu USA sú v stávke IT služby, ktoré pomáhajú vyrovnať obchodný deficit s Európou, preto americká vláda agresívne chráni záujmy svojich firiem.
Na svetových akciových trhoch panuje opatrný sentiment – WIG20 klesá o viac než 1 %, širší WIG o ~0,9 %, S&P 500 stráca cca 0,5 %, zatiaľ čo Nasdaq klesá len o 0,1 %. Dôvodom je kombinácia spomaľujúceho rastu, geopolitického napätia a rastúcich očakávaní znižovania sadzieb. Dolar dnes výrazne oslabuje po slabších dátach z trhu práce (NFP). Zlotý, jen a libra patria medzi najsilnejšie meny dňa.
Údaje z amerického trhu práce a spotreby ukazujú na postupné spomaľovanie ekonomiky. Maloobchodné tržby za október stagnovali (0,0 % m/m), NFP v novembri pridali len +64 000 miest, nezamestnanosť stúpla na 4,6 %, mzdy rástli len o 0,1 % m/m. Kompozitný PMI klesol na 53 bodov, čo naznačuje slabnúce tempo rastu.
Predbežné PMI údaje z eurozóny sú zmiešané. V Nemecku PMI pre priemysel klesol na 47,7, služby na 52,6 a kompozitný na 51,5. Francúzsko zaznamenalo mierne zlepšenie v priemysle (50,6), ale služby stagnujú. Nemecká slabosť brzdí euro aj výnosy, čo obmedzuje možnosti ECB sprísniť politiku. Základným scenárom pre rok 2026 je zachovanie neutrálneho postoja.
Dáta z Veľkej Británie ukazujú pokles zamestnanosti a rast miezd, čo zvyšuje tlak na Bank of England. Nezamestnanosť stúpla na 5,1 %, mzdy však rástli o 4,7 % r/r, čo naznačuje pretrvávajúce inflačné riziká. Trh očakáva zníženie sadzieb už na najbližšom zasadnutí.
Poľská inflácia v novembri spadla na 2,5 % y/y, jadrová inflácia na 2,7 %. To podporuje pokračovanie uvoľňovania menovej politiky NBP, aj keď kurz USDPLN výrazne nereagoval a ostáva na minimách zo septembra.
Ceny ropy WTI spadli pod 55 USD a Brent pod 60 USD, na najnižšiu úroveň od roku 2021. Dôvodom sú obavy z rekordného prebytku v roku 2026 (IEA: ~4 mil. b/d, EIA: ~2 mil. b/d), špekulácie o mierovej dohode na Ukrajine, ako aj slabé dáta z Číny a komplikácie vo Venezuele.
Zemný plyn (NATGAS) zaznamenal silné výpredaje. Zlato dnes mierne rastie (+0,2 % intradenne).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.