Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %

Bitcoin dnes oslabuje, pričom cena klesla z približne 71 000 USD na zhruba 68 000 USD. Tento pokles oslabil nádeje na trvalejšie oživenie, keďže nedávna rally sa zastavila pri úrovni 74 000–75 000 USD, teda na úrovni považovanej za dôležitú z pohľadu pozícií dealerov.
- Ethereum kleslo ešte výraznejšie, pričom druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie stráca viac ako 5 % a prepadla sa pod 2 000 USD.
- Silnejší americký dolár, rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov a prudký rast cien ropy obmedzujú záujem o digitálne aktíva. Napriek dočasnému rastu dopytu prostredníctvom krypto ETF majú kryptomeny problém udržať rastové momentum pre slabý spotový dopyt a stále výrazný tlak na strane ponuky.
Bitcoin (interval H1)
Bitcoin narazil na silnú rezistenciu pri úrovni 75 000 USD, kde sa nachádza 38,2 % Fibonacciho retracement posledného rastového impulzu a kde zároveň pozície opčných dealerov tiež naznačujú pásmo rezistencie.
- V tejto chvíli BTC po prvý raz od prelomu februára a marca klesol pod 200-periódický EMA na hodinovom grafe, čo signalizuje možný návrat klesajúceho momenta.
- Ak býci rýchlo nezískajú späť úroveň 70 000 USD, trh môže čeliť ďalšiemu medvediemu impulzu, pričom potenciálny support sa nachádza pri úrovni 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Ethereum vymazalo niekoľko dní rastu a prepadlo sa späť pod 2 000 USD, čím v podstate potvrdzuje prevládajúci downtrend na trhu.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.