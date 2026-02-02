Denné zhrnutie: Drahé kovy krvácajú a americká vláda je opäť zatvorená!

- Drahé kovy pokračujú v poklese, ktorý začal koncom januára. V čase písania tohto súhrnu o 20:00 hod. zlato kleslo o viac ako 3,5 % a testuje hranicu 4 650 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o viac ako 5 % a prepadlo sa pod hranicu 79 USD za uncu.
- Udalosťou dňa je čiastočné zastavenie činnosti federálnej správy v Spojených štátoch, ku ktorému došlo po tom, ako Kongres nedosiahol dohodu o rozpočte. Paralýza financovania znamená pozastavenie činnosti niektorých štátnych inštitúcií a neistotu pre tisíce zamestnancov verejného sektora.
- Napriek tomu sa obchodovanie na druhej strane Atlantiku odohráva vo veľmi pozitívnej nálade, pričom hlavné americké indexy zaznamenávajú na začiatku nového mesiaca silné zisky. Index S&P 500 vzrástol o 0,6 %, Nasdaq o 0,8 % a Dow Jones takmer o 1 %.
- Obchodovanie na starom kontinente bolo pokojné a pozitívne, pričom najdôležitejšie európske indexy zaznamenali výrazné zisky. Nemecký DAX posilnil o 1 %, francúzsky CAC 40 takmer o 0,7 % a britský FTSE 100 zakončil deň s nárastom o 1,2 %. Španielsky IBEX 35 si počínal ešte lepšie a uzavrel s nárastom o 1,2 %.
- Na devízovom trhu pozorujeme jasné posilnenie dolára voči ostatným hlavným menám. Kapitál, ktorý predtým prúdil do drahých kovov, opäť prúdi do amerického dolára.
- USA: Konečný PMI pre priemysel v januári bol 52,4, čo je nad prognózou 51,9 a 51,8 mesiac predtým, čo naznačuje pokračujúcu dobrú kondíciu amerického priemyslu.
- USA: Index ISM pre americký výrobný priemysel dosiahol v januári 52,6 bodu, čo je výrazne nad očakávaniami trhu, hlavne vďaka silnému rastu nových objednávok. Tieto údaje podporujú dolár a naznačujú, že Fed môže zostať opatrný, pokiaľ ide o rýchle zníženie úrokových sadzieb, a to kvôli pretrvávajúcim cenovým tlakom.
- Kanada: Index PMI pre priemysel vzrástol v januári na 50,4 z 48,6 v predchádzajúcom mesiaci, čo signalizuje návrat k rastu v tomto sektore.
- Sme svedkami skutočného poklesu na komoditnom trhu. Kontrakty na zemný plyn Henry (NATGAS) strácajú viac ako 25 % v dôsledku zmien v predpovedi počasia.
- Sme svedkami výraznej korekcie na ropnom trhu. Cena ropy Brent klesla o približne 5,5 % na úroveň okolo 66 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy WTI klesla takmer o 6 % pod úroveň 62 USD za barel.
- Korekcia cien ropy je spôsobená Iránom. Trhy očakávali útok USA minulý víkend.
- Vidíme mierne oživenie na trhu s kryptomenami. Bitcoin vzrástol takmer o 2 % a blíži sa k 78 500 USD, zatiaľ čo Ethereum vzrástol takmer o 1,3 % a obchoduje sa za 2 350 USD.
