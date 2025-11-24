Big Tech sa zadlžuje kvôli AI. Zvládnu trhy bilióny dolárov nového dlhu?

- Veľké technologické firmy môžu do roku 2028 vydať až 1,5 bilióna USD dlhu na financovanie AI a dátových centier.
- Rekordné emisie Alphabetu, Mety a Oracle lákajú silný dopyt, no zvyšujú riziko rozšírenia kreditných spreadov naprieč trhom.
- Štúdia MIT ukazuje, že 95 % firiem zatiaľ nevidí merateľný finančný prínos generatívnej AI, čo zvyšuje obavy o návratnosť týchto projektov.
Dlhová vlna veľkých technologických firiem spojená s investíciami do umelej inteligencie a dátových centier sa stáva jednou z hlavných tém globálneho kreditného trhu. Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon a Oracle si cez dlhopisy zabezpečujú stovky miliárd dolárov a banky ako Morgan Stanley a UBS odhadujú, že kumulovaný objem technologického dlhu môže do roku 2028 dosiahnuť až 1,5 bilióna dolárov, pričom už budúci rok môže sektor vydať viac ako 900 miliárd. To je veľkosť, ktorá má potenciál pohnúť oceňovaním dlhu naprieč trhom v dolári aj v eure.
AI expanzia a tlak na kreditné spready
Alphabet tento rok získal 17,5 miliardy dolárov v USA a 6,5 miliardy eur v Európe, Meta predala dlhopisy za 30 miliárd a Oracle za 18 miliárd dolárov. Záujem investorov bol extrémny, pri emisiách Mety dosiahla objednávková kniha približne 125 miliárd dolárov. Podľa Morgan Stanley môže technologický sektor do roku 2028 vydať dlh za až 1,5 bilióna dolárov, UBS odhaduje technologickú dlhovú ponuku na viac ako 900 miliárd už v budúcom roku. JPMorgan zároveň počíta s tým, že kapitálové výdavky Alphabetu, Mety, Amazonu, Microsoftu a Oracle môžu v roku 2026 narásť približne na 570 miliárd dolárov oproti zhruba 125 miliardám v roku 2021, čo ukazuje tempo nafukovania AI investícií.
Analytici upozorňujú, že taký objem môže trhy preťažiť a rozšíriť kreditné spready. JPMorgan hovorí o riziku, že trh nebude schopný novú ponuku pohodlne absorbovať, najmä keď sa popri špičkových investičných kvalitných menách objavujú aj slabší emitenti vrátane bývalých ťažiarov bitcoinu, ktorí financujú dátové centrá s agresívnymi termínmi a závislosťou od nájomných kontraktov. Silné bilancie Big Tech firiem im umožňujú ponúknuť atraktívny výnos a nebyť prehnane citliví na cenu, čo môže vytlačiť požadované výnosy vyššie aj u ostatných emitentov.
Hlad po kvalitnom kredite a neistá návratnosť AI
Zároveň platí, že do firemných dlhopisov ďalej smerujú značné objemy peňazí a spready sa po jarnom rozšírení držia väčšinu roka v relatívne úzkom pásme. Európski investori sú podľa Commerzbank stále podinvestovaní v kvalitných amerických technologických menách, takže o eurové emisie Big Tech je záujem. HSBC očakáva, že globálny objem investičnej kvality firemných emisií v budúcom roku vzrastie zhruba o 3 % v eurách a o 13 % v dolároch, predovšetkým u nefinančných firiem a energetických spoločností, ktoré financujú a stavajú infraštruktúru potrebnú na rozvoj AI.
Kľúčovou otázkou zostáva návratnosť investícií do generatívnej AI. Štúdia iniciatívy MIT uvádza, že približne 95 % organizácií zatiaľ nevidí merateľný finančný prínos z týchto projektov. Aj preto rastie záujem o kreditné deriváty naviazané na default jednotlivých technologických emitentov. Trh tak balancuje medzi silným apetítom po kvalitnom výnose a rizikom, že kombinácia obrovského objemu emisií a neistej monetizácie AI investícií povedie k širšiemu preceneniu celého segmentu.
Graf: AMZN.US (D1)
Graf: GOOGL.US (D1)
Graf: MSFT.US (D1)
