Krypto novinky: JPMorgan ukončil bankový vzťah s Polymarket, RedotPay odkladá IPO, SEC odkladá pravidlá a Neutrl pozastavil výbery 🚨

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu sa sústreďuje predovšetkým na reguláciu, bankové vzťahy a riziká stablecoinov.
JPMorgan ukončil bankový vzťah s Polymarket
- JPMorgan mal už v októbri 2025 informovať Polymarket, že si musí nájsť nového bankového partnera. Dôvodom mali byť regulačné obavy spojené s podnikaním predikčnej platformy. Polymarket medzitým podľa dostupných informácií prešiel k inej, nemenovanej banke.
- Úplné prerušenie vzťahov medzi oboma spoločnosťami to však neznamená. JPMorgan má údajne stále záujem o prípadnú úlohu pri vstupe Polymarket na burzu, ak sa spoločnosť rozhodne pre IPO. Polymarket navyše uvádza, že s bankou naďalej udržiava aktívny vzťah.
- Celá situácia poukazuje na širší regulačný problém predikčných trhov. Viac ako tucet amerických štátov podniklo právne kroky proti Polymarket, Kalshi alebo obom platformám pre kontrakty naviazané na športové udalosti. Jadrom sporu je predovšetkým otázka, kde sa končí regulovaný predikčný trh a začína hazardné stávkovanie.
Kryptomenami platí len zlomok európskych obchodníkov
- Nový prieskum Európskej centrálnej banky ukázal, že kryptomeny majú v bežných platbách v eurozóne stále iba zanedbateľné postavenie. Kryptomeny alebo stablecoiny prijíma len 0,2 % spoločností, ktoré predávajú svoje tovary a služby online.
- Pri kamenných prevádzkach zostáva ich podiel pod 1 %. Pre porovnanie, hotovosť prijíma 92 % podnikov s fyzickými predajnými miestami a platobné karty 88 %.
- Výrazne rýchlejšie sa presadzujú mobilné platby. Ich akceptácia vzrástla z 36 % v roku 2024 na 68 % v roku 2026. Spotrebitelia tak síce rýchlo prechádzajú k digitálnym spôsobom platenia, samotné kryptomeny z tohto trendu zatiaľ výraznejšie neťažia.
- Výsledky prichádzajú v čase, keď ECB pokračuje v prípravách digitálneho eura, ktoré má doplniť hotovosť a zachovať význam európskej meny v rýchlo sa digitalizujúcom platobnom prostredí.
RedotPay údajne odkladá americké IPO
- Stablecoinová platobná spoločnosť RedotPay podľa médií odložila plánovaný vstup na americkú burzu. Firma sa teraz sústreďuje na získavanie regulačných povolení a zároveň rieši právny spor so spoločnosťami napojenými na Binance.
- RedotPay pritom údajne spolupracoval na príprave IPO s JPMorgan, Goldman Sachs a Jefferies. Transakcia mohla spoločnosti priniesť viac ako 1 miliardu USD pri ocenení presahujúcom 4 miliardy USD.
- Situáciu komplikuje najmä žaloba spoločností spojených s Binance, ktoré od zakladateľov RedotPay požadujú takmer 473 miliónov USD. Tvrdia, že RedotPay využil dôverné informácie na vybudovanie konkurenčného platobného biznisu a získanie časti zákazníkov Binance. RedotPay tieto obvinenia odmieta.
- Firma napriek tomu pokračuje v americkej expanzii a tento týždeň získala licenciu na prevody peňazí v USA. Odklad IPO tak nemusí znamenať koniec plánov na burzový debut, ale skôr ich posunutie do obdobia, keď bude regulačná a právna situácia jasnejšia.
SEC zrušila očakávané rokovanie o kryptomenách
- Americká SEC zrušila piatkové verejné rokovanie, na ktorom mala prerokovať potenciálny nový režim pre niektoré investičné kontrakty súvisiace s kryptomenami. Dôvodom má byť neočakávaný problém s harmonogramom a stretnutie má byť presunuté.
- Rokovanie bolo dôležité najmä preto, že americký Senát pred augustovou prestávkou nestihol pokročiť s CLARITY Actom. Ten má vytvoriť komplexnejší rámec dohľadu nad kryptomenovým trhom a vyjasniť právomoci jednotlivých regulátorov.
- Predseda SEC Paul Atkins už skôr naznačil, že ak Kongres nebude postupovať dostatočne rýchlo, SEC je pripravená vytvárať pravidlá v rámci svojich súčasných právomocí. Zrušenie rokovania tak proces krátkodobo spomaľuje, ale neznamená jeho koniec.
Neutrl zastavil výbery pre problém s rezervami
- Väčšiu nervozitu môže medzi investormi vyvolávať situácia okolo DeFi protokolu Neutrl. Ten pozastavil mintovanie aj spätné odkupy syntetického dolára NUSD po tom, čo bližšie nešpecifikované okolnosti ovplyvnili jeho rezervy.
- Protokol zatiaľ neuviedol, aké aktívum alebo protistrana sú problémom zasiahnuté ani či došlo k skutočnej finančnej strate. Nie je tiež jasné, kedy budú operácie obnovené.
- V obehu sa nachádza približne 53,6 milióna USD v NUSD a jeho trhová kapitalizácia za posledných 30 dní klesla o 18,4 %. Samotný token sa zatiaľ drží v blízkosti dolárovej parity okolo 0,9984 USD.
- Situácia je dôležitá najmä preto, že NUSD nie je tradičný stablecoin krytý iba bankovými vkladmi. Na udržiavanie hodnoty využíva výnosové kryptoaktíva a trhovo neutrálne stratégie, čo prináša dodatočné riziká protistrany, likvidity a prevádzkové riziká.
Figure prudko zvyšuje objem úverového trhoviska
- Pozitívnejšie správy priniesla spoločnosť Figure Technology Solutions. Objem úverov na jej spotrebiteľskom trhovisku dosiahol v druhom štvrťroku 4,3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 132 %.
- Čistý zisk vyskočil o 192 % na 87 miliónov USD a čisté tržby sa viac ako zdvojnásobili na 226 miliónov USD. Čistá zisková marža zároveň vzrástla na 38,8 %.
- Figure očakáva, že v treťom štvrťroku dosiahne objem jej spotrebiteľského úverového trhoviska 4,8 až 5,2 miliardy USD. Výsledky tak predstavujú ďalší príklad praktického využitia blockchainovej infraštruktúry mimo klasického obchodovania s kryptomenami.
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Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨
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