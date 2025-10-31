Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje

Americký dolár posilňuje
- Po prevažne negatívnej seanse v Európe — kde hlavné indexy ako DAX, FTSE 100 a CAC40 klesli o 0,4 % až 0,65 % — sa slabá nálada preniesla aj na Wall Street. Futures na US100 a US500 dnes oslabujú, hoci akcie sa stále obchodujú blízko historických maxím.
- Drahé kovy sú pod tlakom, zlato klesá takmer o 1 %, keďže americký dolár posilňuje. EUR/USD sa prepadol na najnižšiu úroveň od začiatku augusta. Trh teraz oceňuje 50 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb Fedu v decembri, oproti 90 % pred zasadnutím Fedu tento týždeň.
- Chicago PMI stúpol v októbri na 43,8 bodu (očakávanie 42,3; predchádzajúce 40,6).
USA–Čína: Dohoda a sadzby nezmenili trhovú náladu
- Obchodná dohoda medzi USA a Čínou bude platiť 12 mesiacov, potvrdil dnes Scott Bessent. Trump označil dohodu za „dlhodobú“ a zároveň navrhol zníženie ciel na Čínu o ďalších 10 p. b. – z 47 % na 37 % (pôvodne 57 % pred summitom APEC).
- Trhová reakcia bola mierna, pričom čínske akcie za posledné dni klesli, aj napriek pozitívnym očakávaniam.
Výsledky firiem a trhové pohyby
-
AbbVie – akcie klesli o vyše 5 %, firma prekonala odhady, no sklamala rastom v onkológii.
-
Amazon +10 % po silnom kvartáli a optimistickom výhľade.
-
Apple vymazal väčšinu ziskov po výsledkoch.
-
Meta Platforms patrí medzi najslabšie tituly dňa, keď stráca dôveru investorov kvôli rastúcim AI výdavkom.
-
Deutsche Bank znížila odhady cash flow a cieľovú cenu, no ponechala odporúčanie „Buy“.
-
-
MicroStrategy +4 % po rekordnom zisku za Q3 – najväčší firemný držiteľ Bitcoinu.
Komodity
-
Ropa najprv oslabila, no väčšinu strát zmazala po tom, čo Trump vylúčil vojenský zásah vo Venezuele.
-
Brent crude (OIL) aktuálne +1 %.
-
-
Pšenica +1,5 % v reakcii na rast cien obilnín.
Kryptomeny
-
Bitcoin sa stiahol pod 110 000 USD pred blížiacou sa expiraciou opcií.
-
Gamma pozície obchodníkov naznačujú kľúčovú úroveň pri 113 000 USD – jej prielom by mohol naštartovať nové rastové momentum.
Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street
