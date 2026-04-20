Denné zhrnutie: Geopolitické napätie je späť, trhy prechádzajú do režimu risk-off💡

Hlavný faktor, ktorý dnes hýbal trhmi
Hlavnou témou dňa bolo blížiace sa vypršanie prímeria medzi USA a Iránom, ktoré prezident Donald Trump označil za veľmi nepravdepodobné na predĺženie. Trump otvorene varoval, že po stredajšom večernom termíne „začnú dopadať bomby“ a Hormuzský prieliv zostane uzavretý až do podpisu dohody, čo by zastavilo približne 20 % svetových dodávok ropy. Viceprezident JD Vance odcestoval do Islamabadu na druhé kolo mierových rokovaní, hoci Irán spočiatku svoju účasť oficiálne nepotvrdil. Reuters a New York Times však neskôr dopoludnia uviedli, že iránska delegácia napriek tomu plánuje doraziť. Situáciu ďalej vyostrilo rozhodnutie amerického námorníctva zadržať iránsku nákladnú loď Touska v Ománskom zálive po tom, čo sa pokúsila obísť blokádu.
Geopolitika
Irán poprel piatkové správy servera Axios, podľa ktorých má byť súčasťou mierového plánu odovzdanie obohateného uránu Spojeným štátom výmenou za 20 miliárd USD v zmrazených iránskych prostriedkoch. Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „odovzdanie uránu nikdy nebolo na stole“. Podľa údajov o sledovaní námornej dopravy dnes Hormuzským prielivom prešli iba tri komerčné lode, zatiaľ čo strategická trasa bola opäť fakticky zablokovaná. Bank of Japan by mala v apríli ponechať úrokové sadzby bez zmeny, pretože chýbajúce vyhliadky na deeskaláciu na Blízkom východe spolu s Trumpovými clami z roku 2025 vytvárajú neistotu pre japonskú ekonomiku. BOJ preto preferuje postoj „jastrabia pauza“.
Makrodáta
PPI inflácia v Nemecku sa vrátila do kladného pásma, prekonala očakávania a vyskočila na 2,5 % medzimesačne. Ide o najväčší rast od septembra 2022, pričom trhový konsenzus počítal s 1,4 %. Hlavnými ťahúňmi prekvapenia boli ceny energií a ropných produktov. Denný makro kalendár v USA bol takmer prázdny, pretože predstavitelia Fedu už vstúpili do obdobia mediálneho pokoja pred rozhodnutím o sadzbách naplánovaným na 29. apríla. Tento týždeň investori čakajú na zajtrajšie dáta o marcových maloobchodných tržbách v USA a na kľúčové vypočutie Kevina Warsha, kandidáta na nového šéfa Fedu, ktorý uviedol, že „Fed musí zostať v rámci svojho mandátu“ a zachovať si nezávislosť.
Výsledková sezóna a indexy
Výsledková sezóna firiem z indexu S&P 500 za 1. štvrťrok 2026 sa začala výrazne nad očakávaniami. Až 88 % spoločností, ktoré už svoje výsledky zverejnili, prekonalo odhady zisku na akciu. Celková miera prekonania dosiahla 10,8 % nad očakávaniami oproti päťročnému priemeru 7,3 %. Európske akciové trhy prudko korigovali v reakcii na opätovné uzavretie Hormuzského prielivu a index Stoxx 600 klesol takmer o 1,1 %. Najväčšie straty zaznamenali burzy v Madride, SPA35: -1,3 %, a v Nemecku, DAX: -1,25 %. Na Wall Street boli straty omnoho menšie. Futures na Dow Jones strácali asi 0,4 % a S&P 500 aj Nasdaq 100 klesali o niečo viac než 0,3 %, čo naznačuje, že trh zatiaľ nezaceňuje katastrofický scenár. V rámci európskeho indexu Stoxx 600 sa v zelených číslach obchodovali iba energetika a defenzívne utility, zatiaľ čo najviac trpel luxusný sektor, Essilor Luxottica -3,3 %, Louis Vuitton -1,7 %, a technológie, SAP -3,6 %.
Akcie
Najvýraznejším víťazom seansy bola spoločnosť TopBuild (BLD), ktorej akcie vyskočili o viac než 17 % po oznámení akvizície zo strany konglomerátu QXO za 17 miliárd USD. To predstavuje prémiu viac než 23 % oproti piatkovému záveru. Výrobca čipov Marvell Technology (MRVL) posilnil o výrazných 7 % po správach o pokročilých rokovaniach s Googlom o návrhu dvoch špecializovaných AI čipov vrátane novej generácie TPU. Trh to vyhodnotil ako posilnenie pozície spoločnosti v lukratívnom sektore výpočtovej infraštruktúry. American Airlines (AAL) oslabili asi o 3 % po tom, čo firma oficiálne odmietla špekulácie o fúzii s United Airlines. Letecký sektor navyše zasiahol prudký rast cien paliva. Medzi 35 spoločnosťami z indexu S&P 500, ktoré dosiahli nové 52-týždňové maximá, boli eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks a Texas Instruments.
Meny
Austrálsky dolár bol jednoznačným lídrom devízového trhu a podľa indexu sily mien sa zaradil na prvé miesto medzi hlavnými menovými pármi. Voči USD posilnil o 0,65 % a voči NZD o 0,18 %, a to napriek napätej geopolitickej situácii. Na opačnom konci spektra stáli americký dolár a japonský jen, ktoré zaznamenali najväčšie denné straty. Dolárový index USDIDX oslabil o 0,12 % na 97,87. Pár EURUSD sa držal blízko piatkového záveru na úrovni 1,178 a posilnil o 0,46 %, zatiaľ čo GBPUSD vzrástol o 0,39 % na 1,353.
Suroviny
Ropa bola jednoznačným lídrom rastu. Kontrakty na WTI vzrástli o viac než 4,98 % na 87,20 USD za barel, zatiaľ čo Brent prerazil nad 90 USD za barel a pridal takmer 3,8 %. Naopak, zlato sa správalo prekvapivo a neplnilo svoju tradičnú úlohu bezpečného prístavu. Stratilo 0,93 % a kleslo k 4 807 USD za uncu. Morgan Stanley to vysvetľuje rizikom, že vyššie ceny energií preniknú do jadrovej inflácie a znížia pravdepodobnosť znižovania sadzieb Fedu, čím podporia USD, ktorý má so zlatom inverznú cenovú koreláciu. Striebro kleslo ešte výraznejšie, o 1,94 %. Zemný plyn NATGAS pokračoval v raste a posilnil o 0,57 % na 2,831 USD.
Kryptomeny
Bitcoin sa na začiatku týždňa obchodoval okolo 75 000 USD a rástol o 1,85 % po tom, čo v piatok prvýkrát od februára prerazil nad 78 000 USD. Strategy v pondelok ráno oznámila, že minulý týždeň nakúpila BTC za 2,5 miliardy USD. Akcie spoločností spojených s kryptomenami však klesali. Coinbase aj Strategy strácali približne 1 %, pretože trh po víkende poznačenom zvýšenou averziou k riziku korigoval.
