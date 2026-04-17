Denné zhrnutie: Geopolitický prelom spúšťa eufóriu na trhoch 🚀

Hlavný faktor, ktorý dnes hýbal trhmi
Určujúcou udalosťou piatka bolo oznámenie iránskeho ministra zahraničných vecí Seyeda Abbása Araghchiho, že Hormuzský prieliv bude počas celého prímeria medzi Izraelom a Libanonom plne otvorený. Toto vyhlásenie okamžite vyvolalo spektakulárny rast globálnych akciových trhov a prudký odliv kapitálu z ropného trhu. Prezident Trump poďakoval Iránu za otvorenie prielivu a zároveň potvrdil, že americká námorná blokáda iránskych prístavov zostáva v platnosti až do uzavretia formálnej mierovej dohody. Trh tento scenár ocenil ako najpravdepodobnejší, hoci dohoda zostáva krehká a samotné prímerie formálne vyprší 21. apríla.
Geopolitika
Desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 17:00 východoamerického času a piatkové otvorenie Hormuzského prielivu bolo jeho priamym dôsledkom. Axios uviedol, že Washington a Teherán rokujú o trojstranovom mierovom pláne, ktorého kľúčovým prvkom je odovzdanie iránskeho uránu Spojeným štátom výmenou za 20 miliárd USD v zmrazených prostriedkoch. Iránsky predstaviteľ však varoval, že otvorenie prielivu je podmienené a závisí od toho, či budú Spojené štáty dodržiavať podmienky prímeria, pričom Irán samotnú námornú blokádu považuje za jeho porušenie. Napriek euforickej nálade analytici zdôrazňujú, že rozdiely medzi oboma stranami, vrátane jadrovej otázky, zostávajú výrazné a vyžadujú seriózne rokovania.
Ekonomické dáta a Fed
Mary Dalyová, prezidentka Federálnej rezervnej banky v San Franciscu, podporila prístup „počkať a uvidíme“ k úrokovým sadzbám a uviedla, že súčasná mierne reštriktívna menová politika zodpovedá aktuálnym podmienkam. Trh úrokových swapov už prestal zaceňovať zvyšovanie sadzieb v USA, zatiaľ čo v prípade ECB zostáva júlový krok o 25 bázických bodov takmer istý. Analytici Piper Sandler varovali, že rýchly odraz akciového trhu zakrýva slabšie ukazovatele trhovej šírky, a súčasné technické fundamenty označili za „krehký základ“. Dalyová tento rok vo FOMC nehlasuje, čo obmedzuje jej priamy vplyv na rozhodovanie.
Indexy
S&P 500 prvýkrát v histórii prekonal hranicu 7 100 bodov a uzavrel so ziskom viac než 1,2 %. Dow Jones vzrástol o viac než 916 bodov, teda takmer o 2 %, zatiaľ čo Nasdaq Composite pridal 1,3 % a vytvoril nové historické maximá. Russell 2000 prekonal svoje predchádzajúce maximum 2 735 bodov z 22. januára, keď vzrástol o 2,5 % na nové historické maximum. Za celý týždeň si S&P 500 pripísal 4 %, Dow 3 % a Nasdaq dokonca 6 %.
Akcie
Najväčšími víťazmi dňa boli spoločnosti z cestovného ruchu a dopravy. Royal Caribbean vzrástla takmer o 10 % a United Airlines o viac než 9 %. Energetický sektor sa naopak dostal pod silný tlak. APA Corporation stratila viac než 9 %, Valero cez 8,5 %, Exxon Mobil 5 % a Chevron viac než 4 %. Výrazne vyčnievala spoločnosť Critical Metals, ktorej akcie vyskočili o viac než 40 % po tom, čo grónska vláda schválila prevzatie podielu v bani na vzácne zeminy Tanbreez Mining. Netflix zaznamenal výrazný pokles o viac než 10 %.
Meny
Dolárový index (USDIDX) klesol o viac než 0,2 % a obnovil klesajúci trend v reakcii na deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe a zverejnenie správy Axios o vyjednávanom mierovom pláne. Pár EURUSD prerazil nad 1,18 a dostal sa na úrovne pred konfliktom, keď hlavným trhovým naratívom bol očakávaný návrat k znižovaniu sadzieb v USA. USDPLN oslabil o 0,35 % na 3,5843, zatiaľ čo EURPLN klesol o 0,13 % na 4,2263. Posilnenie zlotého odráža globálnu chuť riskovať a odliv kapitálu z defenzívnych aktív, hoci analytici upozorňujú, že ECB pravdepodobne zostane relatívne jastrabejšia než Fed.
Komodity
Ceny ropy sa po oznámení opätovného otvorenia Hormuzského prielivu prudko prepadli. Futures na WTI klesli takmer o 11 % do pásma približne 82 až 85 USD za barel, zatiaľ čo Brent oslabil približne o 9 až 11 % do oblasti 88 až 90 USD. Ide o najhorší týždenný výkon ropy od apríla 2020, keď počas jediného týždňa stratila viac než 19 %. Zlato však pokračovalo v raste o 1,38 % na 4 856 USD za uncu, čo naznačuje, že neistota ohľadom trvácnosti dohody vedie časť investorov k udržiavaniu pozícií v bezpečných aktívach. Saudská Arábia varovala, že normalizácia energetických tokov bude trvať, pretože poisťovne zostávajú opatrné vzhľadom na dočasné a neisté prímerie.
Kryptomeny
Bitcoin prerazil hranicu 77 000 USD, vzrástol o viac než 3,36 % a dostal sa na najvyššiu úroveň od februára. Katalyzátorom rastu bola pozitívna diplomatická atmosféra, správy o vyjednávanom mierovom pláne medzi USA a Iránom a prílev kapitálu do ETF naviazaných na BTC. Štrnásťdňové RSI sa priblížilo k hranici 70 bodov a vstúpilo do technicky prekúpenej zóny, čo si vyžaduje opatrnosť napriek silnému rastovému momentu. Inštitucionálni investori čoraz častejšie vnímajú kryptomeny ako zaistenie proti geopolitickej neistote, čo sa premieta do rýchleho cenového odrazu pri každom pozitívnom signále z diplomatickej fronty.
